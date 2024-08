López Miras acusa a Sánchez de "mirar para otro lado" con la inmigración y afea que "lo deje en manos" de las CCAA

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mirar para otro lado" con la inmigración, "una cuestión humanitaria" que requiere, a su juicio, de "una respuesta de Estado" y que, además, es competencia de la Administración central.

López Miras ha señalado que Sánchez "no puede dejar esta cuestión en manos de las comunidades autónomas y desentenderse" ante la situación de crisis migratoria que sufre el país. "Tiene que salir del 'buenismo' y poner los recursos necesarios para atender a todas estas personas que están llegando y que lo necesitan", ha afirmado.

Al hilo, ha manifestado que la Región de Murcia "es la comunidad más solidaria de la península", y por eso su petición como presidente autonómico es "poder llegar a un acuerdo para que todos sean igual de solidarios" y, de esta forma, abordar de manera conjunta "una cuestión lo suficientemente seria como para no hacer la dejación de funciones que está haciendo Sánchez".

"Pero si no nos reúne, si no se sienta con nosotros, si no abordamos este tema como una cuestión de Estado, esto no es posible", ha lamentado López Miras, quien ha denunciado que las comunidades autónomas "no tenemos noticias de Pedro Sánchez y del Gobierno sobre inmigración, nadie ha contactado con nosotros", a pesar de que la Región de Murcia es una de las que recibe inmigrantes en patera a través de sus costas.

Asimismo, ha vuelto a reclamar a Sánchez que convoque una reunión de la Conferencia de Presidentes para tratar la inmigración, y ha recordado que, como "no está cumpliendo con el reglamento" de este organismo, "lo hemos llevado ante los tribunales".

"Hemos presentado desde el Gobierno de la Región de Murcia un recurso contencioso-administrativo para que, si Pedro Sánchez no quiere sentarse con los presidentes de las comunidades autónomas, sea el juez el que le obligue a cumplir con su obligación", ha apostillado López Miras.