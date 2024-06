López Miras advierte que Murcia acudirá a los tribunales si se da una 'financiación singular' para Cataluña

Archivo - El presidente de la Comunidad murciana, Fernando López Miras - Edu Botella - Europa Press - Archivo

También acudirá a los tribunales por la Ley de Amnistía



MURCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha advertido que la Región de Murcia acudirá a los tribunales si se da una 'financiación singular' para Cataluña, reclamada por Esquerra Republicana (ERC) como parte del pacto de investidura que sellaron con los socialistas, porque "incumple la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

En una entrevista al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogido por Europa Press, López Miras ha considerado esta propuesta "una barbaridad desde el punto de vista que se mire, jurídico o político".

"Jurídicamente incumple totalmente el artículo 2 de la LOFCA, donde dice que el sistema de ingresos de las comunidades autónomas no puede estar basado en privilegios sociales o económicos", ha apuntado el presidente murciano, quien ha recordado igualmente que la Constitución Española "se erige sobre dos pilares: principio de solidaridad y de igualdad".

Esto es, ha recordado, "todos aportamos a la caja común y luego se redistribuye la riqueza para que vivas donde vivas, en España, en cualquier territorio tengas igualdad a la hora de acceder a sanidad, a educación y a coberturas sociales".

Pero con este acuerdo, ha lamentado, "Sánchez se carga esto, la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles".

"COMPRA DE VOTOS"

Políticamente, ha señalado, "es un escándalo". "Para Sánchez Cataluña no necesitaba un sistema de financiación singular hasta que ERC se lo ha exigido para la presidencia del PSOE en Cataluña y para seguir el Moncloa", esto se llama "compra de votos para seguir siendo presidente del Gobierno" y "supervivencia pese al interés de todos los españoles", ha lamentado.

López Miras ha dejado claro que está defendiendo los intereses generales de los ciudadanos de la Región de Murcia, y una posible quita de la deuda es "engañarnos con migajas, intentar contentarnos con las migajas de lo que sobra en ese acuerdo".

"El acuerdo singular con Cataluña no nos sirve porque no se arregla el problema de la financiación, no supone la solución definitiva, ni una solución justa, ni equitativa", ha insistido López Miras quien ha abogado por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde hablen todas las comunidades autónomas, que aporten las propuestas y que se llegue a un "acuerdo definitivo, justo, equitativo e igualitario, acorde con la ley, que establezca una financiación similar para todos los españoles.

LEY AMNISTÍA

De igual forma, López Miras ha señalado que la Región también está viendo la posibilidad de acudir a los tribunales por la Ley de Amnistía. "En noviembre hubo ya un Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en el que ya anunciamos y dimos instrucción a los servidos jurídicos para que en el mismo momento en que se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta Ley de Amnistía se pusieran a trabajar en ese posible recurso de inconstitucionalidad".

Hay un plazo de tres meses para presentar ese recurso de inconstitucionalidad, y "ante la desigualdad, el Gobierno de la Región de Murcia va a acudir a los tribunales de justicia", ha concluido.