López Miras: "La defensa de la igualdad exige la unidad de toda la sociedad"

Imagen de las premiadas por el Gobierno murciano con motivo del 8M - GOBIERNO REGIONAL

La Mujer Murciana del Año, Rocío Álvarez, agradece la distinción por lo que representa para ella y las mujeres



MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha afirmado este viernes que la defensa de la igualdad "exige la unidad de toda la sociedad y actuar con una sola voz", porque de cara a ese objetivo "tenemos que seguir avanzando en educación, conciliación y concienciación".

"Es compromiso de todos seguir trabajando por una causa justa como es la igualdad de oportunidades para todos, una causa que debe vincular transversalmente a toda la sociedad", ha remarcado.

López Miras ha realizado estas declaraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, y durante el acto de entrega de la 25ª edición de los Premios 8 de Marzo de la Comunidad, celebrados en el Palacio Almudí de Murcia.

"La fuerza, el mérito y la grandeza de nuestra sociedad es que ya no tolera ningún tipo de discriminación, y nunca más debe volver a consentirla", reivindicó el presidente. A la vez, animó a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres de forma continua.

En referencia a las mujeres y entidades de la Región galardonadas hoy por la Comunidad, López Miras ha realzado que "han marcado un camino con su entrega y dedicación, pero también con su coraje". Así, se trata de mujeres "ejemplares", que "muchas veces desde el más absoluto anonimato han hecho posible una vida mejor, con más derechos y libertades para todas las demás".

Durante su intervención, López Miras también ha señalado en defensa de la igualdad que "quiero vivir en un mundo donde todos partamos desde el mismo punto para iniciar esa carrera que es la vida, donde nadie sienta que se limitan sus opciones ni sus derechos por ser quien es, por su género, su religión, su raza o su procedencia".

MUJERES Y ENTIDADES RECONOCIDAS POR LOS PREMIOS 8 DE MARZO

El premio que reconoce a la mujer murciana que se ha distinguido en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política o económica ha ido a parar a la inmunóloga María Rocío Álvarez. Su trabajo fue fundamental para que en 1985 se realizara el primer trasplante renal en la Región de Murcia, y según resaltó el presidente, "hoy somos un referente en los trasplantes de órganos gracias a personas como ella", tal y como ha recordado López Miras.

En declaraciones a los medios de comunicación poco antes de recibir el premio, esta doctora en Farmacia, especialista en Análisis Clínicos y en Inmunología y primera mujer en acceder al cargo de Jefe de Servicio en un Hospital en Murciaha, ha señalado que es un premio que le "abruma bastante" porque no está "acostumbrada" a estar en los medios, pero ha mostrado su agradecimiento por lo que representa para ella y para las mujeres".

Al ser preguntada por lo más relevante de su trayectoria, Álvarez ha considerado que ella ha "aportado poco". "Solo he hecho el trabajo que me correspondía hacer y, si eso ha dado fruto, bendito sea Dios, pero no es una aportación, es lo que la vida te pone por delante", ha destacado.

Respecto a la evolución de la mujer en los últimos 30 años, Álvarez ha señalado que, desde su perspectiva, ha cambiado "bastante" porque "está mucho más considerada y es más representada a nivel social". "Pero desde el punto de vista de lo que yo he vivido, yo lo viví muy bien", ha subrayado.

En la modalidad de mujeres destacadas dentro de las entidades sociales, ha sido distinguida con el premio 8M la presidenta del Comité de Representantes de la Asociación de familias de personas con discapacidad intelectual del Noroeste (Apcom), Ana Isabel Martínez López.

Martínez, en declaraciones a los medios, ha destacado que está "muy contenta" y "súper orgullosa de haber llegado a donde he llegado". "Pero el premio no solo es mío, también es de mis compañeros" de la Asociación, ha ensalzado la distinguida. "Si ya una mujer sin discapacidad ya sufre ese acoso, imagínate las mujeres con discapacidad", ha aseverado.

En el ámbito social, el jurado ha reconocido la labor de Paloma Cascales Abellán, de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de la Región de Murcia (UFAM), por su "lucha diaria para erradicar la violencia y delitos sexuales contra la mujer".

Así, Cascales ha reconocido estar también "muy orgullosa y contenta" por esta distinción, ya que es un "reconocimiento" a su trayectoria y también a la Policía Nacional "por la labor que está haciendo en defensa de la violencia de género y la lucha contra los delitos sexuales".

Ha recordado que ella fue propuesta por la Jefatura Superior de Policía Nacional en Murcia para el premio. "Y yo, la verdad, lo he recibido con mucho orgullo y muy satisfacción", ha destacado Cascales, quien ha explicado que, en los últimos años, ha habido un incremento "bastante importante" de la presencia de la mujer en la Policía Nacional.

De hecho, ha destacado que, actualmente, las mujeres representan casi un 18% del total de la plantilla. "Y espero que, con este premio, se dé más visibilidad a la Policía Nacional y la mujer piense en el Cuerpo como una posibilidad", ha subrayado.

Por su parte, el premio 8M al colectivo que ha destacado por su trabajo a favor de la igualdad recae este año en la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, por su proyecto 'Mujeres en la Ciencia'.

El director de la Fundación Séneca, Antonio González, ha dicho recibir el premio "con mucha alegría" y ha señalado que representa el "reconocimiento al trabajo de más de una década con proyectos para acercar a las niñas a la ciencia y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera investigadora y en el mantenimiento de la carrera investigadora".

Además, ha considerado que es el reconocimiento a la labor de la Fundación por "dar a conocer lo que han afectado las mujeres a la ciencia, tanto las de antes como las de ahora usando, sobre todo, referentes femeninas".

El objetivo, ha añadido González, es que esto "inspire y motive cada vez a más niñas a que se dediquen a una carrera científica en la que necesitamos a muchas mujeres". Ha precisado que más de un tercio en el mundo de los investigadores son mujeres.