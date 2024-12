López Miras espera que la Conferencia de Presidentes sea "útil" y las CCAA obtengan "respuestas" de Sánchez

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado este martes que espera que la reunión de la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Santander (Cantabria) sea "útil" y las comunidades obtengan "respuestas".

"No puede ser un monólogo; no podemos hablar los presidentes autonómicos de cuestiones muy importantes para España y que el presidente del Gobierno no dé respuesta a nada", ha dicho López Miras al ser preguntado por este asunto en un contacto informativo en el Palacio de San Esteban.

El máximo dirigente regional ha señalado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se vio obligado a convocar este encuentro tras 33 meses desde que tuviera lugar el último debido a "los recursos que hemos interpuesto ante la Justicia algunas comunidades autónomas".

Y es que, según ha precisado, "se estaba incumpliendo el reglamento que dice que si al menos 10 presidentes autonómicos exigen la convocatoria de la Conferencia hay que convocarla".

Así, López Miras ha manifestado que espera que en la reunión se obtenga un resultado diferente al de su encuentro con Sánchez el pasado 4 de octubre en La Moncloa, ya que no ha recibido "respuesta ni contestación" a ninguna de las cuestiones que le planteó.

Sobre los asuntos de la reunión próxima, el presidente de la Región de Murcia ha destacado la financiación autonómica, la inmigración, la vivienda y el déficit de médicos, temas ante los que el presidente del Gobierno de la Nación "tiene que dar respuesta" .

"Hay que salir con acuerdos", ha defendido, para insistir a renglón seguido en que él asistirá "con la mejor de las voluntades".

Respecto a la financiación autonómica, López Miras ha comentado que este viernes emplazará a Sánchez a impulsar en un "corto" plazo de tiempo un cambio en el sistema, al considerar que el actual está "caducado" y genera agravios comparativos entre comunidades autónomas, siendo la Región una de las más perjudicadas.

"Los ciudadanos de la Región de Murcia son los que menos dinero del Gobierno de España reciben para pagar a sus médicos y sus colegios, por ejemplo", ha criticado López Miras, para quien el modelo actual es "uno de los grandes problemas de Estado" ante el que, según sus palabras, es necesario actuar con urgencia.

"No podemos seguir más tiempo así. Estamos endeudándonos antes de que se vean afectados nuestros ciudadanos en cuanto a sus servicios sanitarios y educativos, pero no es justo que otras comunidades tengan dinero de sobra, o tengan el dinero que necesitan, o tengan el dinero suficiente para pagar a sus médicos y los colegios, y la Región de Murcia no", ha subrayado.

Otro de los temas destacados por López Miras que se abordarán en la Conferencia de Presidentes de este viernes es la inmigración, que el presidente autonómico ha calificado de "drama humanitario", al tiempo que ha aseverado que la Región de Murcia no tiene "más capacidad" para acoger a inmigrantes. "Hemos llegado al límite", ha dicho.

Al hilo, ha defendido la necesidad de "atender a las personas que vienen buscando una vida mejor, huyendo de una vida que es un infierno", pero ha insistido en que "esa política es competencia del Gobierno de España".

López Miras ha remarcado que Sánchez "no puede descargar la responsabilidad en las comunidades autónomas porque él no ejerza la suya", y ha incidido en que Murcia "es la región de la península con más presión en cuanto a la llegada de inmigrantes".

Así, ha mencionado que esta comunidad cuenta con "el mayor centro de acogida de inmigrantes de Canarias en la península" y ha recibido en el último año un 55% más de menores extranjeros no acompañados. "Estamos sobrepasados al 223% de nuestra capacidad para acogerlos", ha enfatizado al respecto.

"Necesitamos una política migratoria a nivel nacional; necesitamos recursos para atender en condiciones de dignidad a los inmigrantes, pero también igualdad en el reparto de todas las comunidades autónomas", ha apuntado López Miras, que ha querido dejar claro que la Región "no tiene más capacidad para acoger".

La vivienda es otro de los temas destacados que el presidente de la Comunidad quiere tratar en la Conferencia de Presidentes. En este punto, se ha referido a "la ley del Gobierno de Pedro Sánchez que anunció Bildu a bombo y platillo", que ha resultado ser "un fracaso", y al anuncio de creación de una empresa pública de vivienda por parte del PSOE, que ha definido como "cortina de humo".

Por último, ha puesto sobre la mesa el déficit de médicos, una cuestión que abordará la Conferencia de Presidentes y que, según ha manifestado, "no es un problema de la Región, sino de toda España". "Esto también es competencia del Gobierno de España y le vamos a exigir que tenga que hacer una convocatoria extraordinaria de médicos de familia con urgencias", ha agregado.