López Miras inaugura los actos por el 50 aniversario de la Arrixaca, "el corazón de nuestra sanidad pública"

El programa incluye jornadas científicas, así como actos culturales y una exposición fotográfica retrospectiva para recordar la fundación de este centro en 1975

MURCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha inaugurado este viernes los actos de celebración del 50 aniversario del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, que abrió sus puertas en 1975, cuenta actualmente con más de 6.000 profesionales y figura entre los 20 hospitales mejor valorados de España en 2024, según el Monitor de Reputación Sanitaria.

En su intervención, López Miras ha subrayado que la Arrixaca es "el corazón de nuestra sanidad pública" y un "hospital investigador, centrado continuamente en mejorar y en aplicar nuevas técnicas que en muchos casos han sido pioneras en toda España". Además, ha agregado que este centro "es un símbolo de todo lo que ha avanzado la Región de Murcia en este medio siglo", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Las actividades programadas incluyen jornadas científicas en las que participarán referentes de la medicina y la investigación, como Margarita del Val, Santiago Moreno, Rafael Matesanz o Beatriz Domínguez. También se celebrarán actos culturales, como la conferencia y taller de pintura para niños de Pedro Cano, o una exposición fotográfica retrospectiva de los 50 años de historia del hospital. Este programa se extenderá hasta el próximo 12 de mayo, día en el que, hace 50 años, fue puesta en marcha esta instalación referente en el ámbito sanitario regional.

López Miras ha ofrecido algunas cifras que reflejan la gran actividad del hospital, que es "una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Murcia y de El Palmar". Así, ha recordado que "cada día ingresan en la Arrixaca un centenar de personas y se llevan a cabo 70 intervenciones quirúrgicas; cada día se realizan unas 2.500 consultas presenciales y casi 600 personas son atendidas en Urgencias; y cada día nacen aquí 15 niños, de media".

"Pero lo importante de estos 50 años no son las cifras. Lo importante es el impacto que ha tenido este hospital en las vidas de miles y miles de personas, y eso no se puede cuantificar", resaltó el presidente. En este sentido, afirmó que "a lo largo de este medio siglo, la Arrixaca ha sido, sobre todo, un lugar de esperanza y un lugar de vida. Este hospital ha sido el primer hogar de varias generaciones de murcianos, y aquí se ha trabajado y se trabaja con el material más sensible que puede existir: la vida humana".

El jefe del Ejecutivo regional ha trasladado su agradecimiento "a los profesionales de ayer y de hoy. Desde el celador que acompaña al paciente a quirófano con una palabra amable, hasta la enfermera que por muchas horas que lleve sin dormir tiene perfectamente controlada la medicación de cada enfermo. Desde el médico que reacciona sin dudar ante las urgencias más complejas, hasta el administrativo que gestiona todo aquello que no vemos pero que es esencial para que las cosas funcionen. Cada uno de ellos, desde su puesto, ha hecho grande la Arrixaca".

Asimismo, López Miras ha querido recordar "a los cientos y cientos de profesionales sanitarios que sobre todo a finales de los 70 y durante los 80 vinieron de otras provincias y se quedaron para siempre. Profesionales de Valencia, de Almería, de Alicante, de Granada o de Albacete con ganas de comerse el mundo y de crecer profesionalmente a la vez que crecía Murcia". Como ejemplo de este colectivo ha citado al doctor Pascual Parrilla, que "fue una pieza clave para convertimos en uno de los principales hospitales de España en el área quirúrgica".

HOSPITAL DE REFERENCIA EN ESPAÑA

El hospital lidera actualmente la realización de trasplantes en asistolia a nivel nacional; es el centro sanitario con mayor de número de nacimientos del país; es el centro de referencia europeo en displasias esqueléticas y cardiopatías familiares, y nacional en esclerosis múltiple y enfermedades metabólicas congénitas, así como en ortopedia infantil. Además, ha sido incluido en el top 15 de servicios sanitarios públicos más valorados del país en varias especialidades, como Medicina Nuclear, Anestesiología y Reanimación, Cirugía General y del Aparato Digestivo, o Análisis Clínico.

'50 años preparando el futuro' es el lema escogido para reconocer y reforzar el compromiso de futuro de esta institución con una sanidad pública de calidad. Se trata de un hospital asistencial que atiende a 270.000 personas, con un hospital materno infantil que da cobertura a casi medio millón de pacientes. Igualmente, es el hospital de referencia para más de un millón y medio de ciudadanos en diversas enfermedades y técnicas de tratamiento.

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA

El Hospital ha recibido la medalla de oro de la ciudad de Murcia por su medio siglo de vida, precisamente en el año en que la ciudad conmemora el 1.200 aniversario de su fundación. En 2008, la Comunidad ya concedió a la Arrixaca su máxima distinción: la Medalla de Oro de la Región de Murcia.

Dentro de los actos por el 50 aniversario también desempeñarán un papel importante las asociaciones de pacientes, con la celebración de una jornada dedicada a ellos y con la proyección del avance del cortometraje 'La otra orilla', obra de Jerónimo Molero.

Asimismo, con motivo de esta celebración, la Fundación Once emitirá un cupón de homenaje a este aniversario, se editará un sello de Correos, y un décimo de lotería nacional recordará la celebración, como reconocimiento a la trayectoria de este centro sanitario.

Los actos culminarán el próximo 12 de mayo con la celebración de un concierto del tenor José Manuel Zapata y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, en el que se homenajeará a los trabajadores y directivos que han pasado por el Hospital.

El acto finalizó con la puesta en marcha de un reloj que marcará la cuenta atrás hasta el 12 de mayo, día en que se celebrará este aniversario y que coincide con la llegada en 1975 de los primeros pacientes procedente de la vieja Arrixaca, hoy Hospital Morales Meseguer, al entonces nuevo Hospital Virgen de la Arrixaca.