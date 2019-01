López Miras muestra su compromiso de trasladar la Consejería de Turismo a Cartagena "cuando volvamos a gobernar en mayo"

Publicado 26/01/2019 13:37:48 CET

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha clausurado este sábado ante más de 350 personas la Convención 'Hacia una gran Región desde el Turismo' celebrada en la ciudad de Cartagena, donde ha afirmado que "el turismo marcará el futuro en las próximas décadas en la Región de Murcia porque es la industria que más empleo está generando".

En esta línea, ha explicado que "tenemos ante nosotros la oportunidad de construir el futuro de la Región de Murcia de la mano de un sector estratégico, y hacerlo además contando con los mejores profesionales, un turismo de calidad y, sobre todo, la mejor materia prima que es la Región de Murcia".

"El turismo está generando cerca de un 12 por ciento de empleo con respecto al PIB, 3.500 millones de euros", ha resaltado López Miras, quien ha indicado que esto se traduce en creación de puestos de trabajo durante 65 meses consecutivos, "20 empleos al día genera el turismo en la Región de Murcia", ha incidido.

El presidente regional del PP ha definido el turismo como "pilar fundamental en el que se sustenta nuestra economía y una de las fortalezas de la Región". Asimismo, ha calificado 2018 como "el mejor año turístico de la historia de la Región de Murcia".

En este sentido, López Miras ha remarcado que "con la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia daremos un gran salto en cuanto al turismo porque esta infraestructura nos permite ser mucho más competitivos". El presidente ha puesto en valor que "este año vamos a superar los seis millones de turistas" y ha resaltado que "la Región tiene un futuro prometedor turísticamente hablando y unos retos por delante muy importantes".

La ampliación de la oferta hotelera con la apertura de ocho nuevos hoteles que se ubicarán en Lorca, Águilas, Murcia, Cehegín, Mazarrón, Los Urrutias, La Manga del Mar Menor y Cabo de Palos y que supondrán más de 1.000 nuevas plazas de alojamiento, "es otro motivo para venir a la Región, el mejor lugar para vivir e invertir", ha precisado el presidente regional de la formación durante la clausura del acto.

Además, ha mostrado su compromiso con la ciudad de Cartagena al asegurar que "cuando ganemos las elecciones en mayo de 2019 trasladaré la consejería de Turismo a esta ciudad, como capital del turismo en la Región de Murcia".

Así, ha explicado que la comarca de Cartagena aglutina casi el 60 por ciento de las plazas hoteleras de la Región y que "cuenta con playas espectaculares, ofrece el buceo más prestigioso de Europa, tiene el museo más visitado de la Región, atesora uno de los patrimonios culturales más ricos de España, y el año pasado la ciudad acogió a 230.000 cruceristas".

"Quedan pocas semanas para que Noelia Arroyo sea la alcaldesa que se merecen y necesitan todos los cartageneros", ha precisado el presidente regional del Partido Popular para remarcar que "en Cartagena hace falta liderazgo político para evitar que se pare más tiempo, y para conseguir que sea uno de los referentes industriales, económicos, culturales, sociales y turísticos de España". Al respecto, ha lamentado que "tristemente, a día de hoy, el Ayuntamiento de Cartagena no da respuesta a estas demandas".

LACALLE: "EL TURISMO ES EL PETRÓLEO DE NUESTRO PAÍS"

López Miras ha hecho referencia a la presencia en el acto de Daniel Lacalle, "uno de los economistas más influyentes", según ha indicado.

Por su parte, Lacalle, ha definido el turismo como "el petróleo de nuestro país" y ha subrayado que "hay que pensar en el turismo como una oportunidad de futuro".

"Para la sociedad cada vez el ocio es más importante, y el turismo es un factor esencial no solo como industria en sí mismo sino como una tarjeta de visita para una región que incentiva otras industrias tangenciales", ha concluido.

ARROYO: "RECUPERAREMOS EL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL LITORAL"

La candidata 'popular' a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, recuperará el Instituto Municipal de Servicios del Litoral (IMSEL) para garantizar el mantenimiento y la limpieza de las zonas costeras de Cartagena cuando el Partido Popular vuelva a gobernar el municipio, y elaborará "un plan estratégico de Turismo junto a los empresarios del sector, a quienes convocará a un consejo asesor que piensa dotar de más autonomía y capacidad de decisión", según ha dicho esta mañana.

Arroyo ha dicho que una de las "competencias exclusivas de un Ayuntamiento es tener la casa preparada para recibir visitantes. No se puede competir como destino si no se miman los servicios, si las calles no están limpias y si las playas no están en orden".

Por esa razón, la candidata cartagenera ha anunciado su intención de volver a poner las zonas de playa de Cartagena en manos de un organismo como el IMSEL, que fue puesto en marcha por el Partido Popular y "fulminado a principio de esta legislatura por el PSOE y MC, en una decisión imprudente de la que se quejan los vecinos, y de la que ya se han arrepentido hasta sus propios ejecutores".