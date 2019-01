Arroyo (PP) recuperará el IMSEL y elaborará un plan estratégico desde un Consejo Asesor de Turismo reforzado

Publicado 26/01/2019 13:46:23 CET

La candidata 'popular' a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, recuperará el Instituto Municipal de Servicios del Litoral (IMSEL) para garantizar el mantenimiento y la limpieza de las zonas costeras de Cartagena cuando el Partido Popular vuelva a gobernar el municipio, y elaborará un plan estratégico de Turismo junto a los empresarios del sector, a quienes convocará a un consejo asesor que piensa dotar de más autonomía y capacidad de decisión, según ha dicho esta mañana en la convención regional celebrada por el Partido Popular en Cartagena.

Arroyo ha dicho que una de las "competencias exclusiva de un Ayuntamiento es tener la casa preparada para recibir visitantes. No se puede competir como destino si no se miman los servicios, si las calles no están limpias y si las playas no están en orden".

Por esa razón, la candidata 'cartagenera' ha anunciado su intención de volver a poner las zonas de playa de Cartagena en manos de un organismo como el IMSEL, "capaz de adaptarse a las necesidades de cada momento, con mantenimiento todo el año y capacidad para crecer en época estival".

Arroyo ha recordado que ese organismo fue puesto en marcha por el Partido Popular y "fulminado a principio de esta legislatura por el PSOE y MC, en una decisión imprudente de la que se quejan los vecinos, y de la que ya se han arrepentido hasta sus propios ejecutores".

Igualmente, ha adelantado que rescatará de la inacción el Consejo Asesor de Turismo, integrado por especialistas y empresarios, junto a los que elaborará el Plan Estratégico que necesita el sector. La candidata ha dicho que quiere que en el seno del consejo "se establezcan "mesas de producto", en las que los especialistas realicen propuestas concretas para cada modelo, desde el turismo de congreso, de deportes náuticos, o el turismo de sol y playa; de manera que el municipio pueda presentar una oferta diversa y sólida en cada uno de los segmentos".

La candidata ha recordado que el gobierno actual solo ha reunido una vez el consejo, pero ha reconocido "responsabilidades compartidas que ahora estamos obligados a corregir para integrar al sector en la toma decisiones y salir a los mercados nacionales e internacionales con más capacidad para atraer más turistas".