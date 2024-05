López Miras, tras la retirada de la Ley del Suelo: "Sánchez solo tiene apoyos para aprobar la Ley de Amnistía"

TORRE PACHECO (MURCIA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha tachado al Gobierno central de Pedro Sánchez de "débil, frágil e inestable" tras la retirada de la Ley del Suelo, y ha asegurado que "no está capacitado para hacer nada más que una cosa, que es la Ley de Amnistía".

"El Gobierno de Pedro Sánchez solo tiene apoyos para aprobar la Ley de Amnistía, la ley del prófugo Puigdemont", ha afirmado López Miras en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el hecho de que el Ejecutivo central haya retirado del orden del día del Pleno del Congreso la reforma de la Ley del Suelo ante la falta de apoyos parlamentarios.

López Miras ha criticado que el Gobierno de España "no ha sido capaz ni de presentar la ley más importante, que son los Presupuestos Generales del Estado". "Esta semana hemos visto también que otra ley que presentaron no tiene los apoyos suficientes y ahora, incluso, desisten de presentar la Ley del Suelo porque no tiene apoyos", ha remarcado.

"Por tanto, es un Gobierno central débil, que está a la deriva y que, más que gobernar, lo único que hace es permanecer e intentar sobrevivir", ha concluido el presidente murciano.