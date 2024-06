López Miras ve "un buen acuerdo" el alcanzado por PP y PSOE para renovar el CGPJ: "La Justicia es más independiente"

MURCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado "un buen acuerdo" el alcanzado por PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La realidad objetiva es que después de este acuerdo la Justicia es más independiente, los jueces son más independientes, está mucho menos politizado nuestro sistema judicial", ha dicho.

López Miras ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, que celebra este jueves su segunda y última jornada en el Palau de Congresos de Valencia.

El máximo dirigente regional ha indicado que él no ha escuchado a ningún miembro del PP, ni en privado ni en público, mostrar reticencias respecto al acuerdo suscrito por los dos principales partidos políticos del país para renovar el CGPJ.

"Lo que más preocupaba al PP y a Alberto Núñez Feijóo era despolitizar la Judicatura, despolitizar los nombramientos judiciales, que los jueces fueran verdaderamente independientes y que no fueran los políticos los que los nombraran", ha expresado.

Al hilo, ha señalado que el acuerdo firmado "va en esa dirección", en la de "tener un Consejo General de Poder Judicial mucha más objetivo e independiente que los nombramientos del Tribunal Supremo, que esto ya era un problema porque había muchos nombramientos pendientes". Esto, ha dicho, "ya aporta mucho más independencia, objetividad, diálogo y consenso necesario".

"Yo creo que es una garantía importante que se haya hecho esta firma" con "la mediación y, por supuesto, el control de la Comisión Europea", ha comentado el jefe del Ejecutivo murciano, que ha insistido en que "esto es positivo y, sin duda, creo que ha sido un paso muy importante".

Además, López Miras ha defendido "el control permanente" y "la oposición a un presidente que está a la deriva y un gobierno desnortado, el de Pedro Sánchez", pero ha destacado la importancia de llegar a un acuerdo cuando se trata de un asunto de Estado.

"Esto trascendía a los partidos políticos, esto trascendía al Partido Popular y al Partido Socialista", ha sostenido, para señalar que "incluso los propios jueces" eran "los que decían que no se podía seguir en esta situación y que estaban teniendo verdaderos problemas porque no se cubrían muchas vacantes que eran necesarias".

Asimismo, López Miras ha sostenido que entiende que "haya muchos ciudadanos que no se fíen de Sánchez", como a él le ocurre, porque el presidente del Gobierno central "es un trilero" y, "por supuesto, no nos fiamos". No obstante, ha señalado que "hay que estar por encima de muchas situaciones y el Estado, España, la Justicia, lo requiere y requería de este acuerdo".