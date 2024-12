López Miras ve "un chantaje" que solo se hable de quita de deuda y no de reformar Sistema de Financiación

La Conferencia de Presidentes ha vuelto a ser "lamentable", "decepcionante" y "frustrante", porque "nos vamos como hemos venido"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, considera que es un "chantaje" y un "caramelo envenenado" que el Gobierno de España solo quiera sentarse para hablar de 'quita de deuda', pero no de una profunda reforma del Sistema de Financiación.

López Miras ha hecho estas declaraciones en Santander, en el turno de comparecencias de los presidentes autonómicos tras la celebración de la Conferencia de Presidentes.

Ante el anuncio del presidente del Gobierno de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo mes de enero, para que el Estado asuma parte del endeudamiento de las comunidades del régimen común, el presidente murciano se ha sumano al resto de barones del PP para pedir que en ese encuentro se aborde una reforma global del sistema y no solo quitas.

"Ese es el caramelo envenenado que nos quiere dar el Gobierno de España", ha dicho sobre esta cuestión López Miras. "Hay que sentarse a hablar de la reforma del Sistema de Financiación. Y dentro de esa reforma, de la condonación de la deuda o de la parte de la condonación de la deuda que sea imputable a la infrafinanciación de los últimos diez años", ha añadido.

Para el regidor murciano, "seguramente habrá comunidades autónomas que hayan generado deuda por una gestión ineficiente. Pero hay otras comunidades autónomas, citando el caso de la Región de Murcia, en las que el 80 o 90 por ciento de su deuda "proviene de la infrafinanciación, de estar más de diez años infrafinanciados y recibiendo mucho menos dinero del Estado para sanidad o educación del que es necesario para atender las necesidades de la población".

En este sentido, López Miras ha emplazado al Gobierno de España que tenga lista una propuesta de esa reforma del Sistema de Financiación en el plazo máximo de un año. Y se ha mostrado sorprendido "de la naturalidad con la que el Gobierno central ya habla de la bilateralidad de la negociación con Cataluña". "Un proceso de negociación que desde la Región de Murcia rechazamos de plano", ha subrayado.

ESCASEZ DE MÉDICOS Y EL PROBLEMA MIGRATORIO

El presidente murciano también ha echado en falta alguna propuesta en cuanto a la escasez de profesionales sanitarios. "No solo la población ha crecido, no solo se demandan más servicios asistenciales, sino que además, a raíz de la pandemia, hay más necesidades sanitarias y las comunidades autónomas tenemos que prestarlas".

Al hilo, ha defendido que, en los últimos años, la Región de Murcia ha aumentado en 5.000 los profesionales sanitarios" y ha ironizado que sobre esto, el Gobierno de España "no da una sola solución, ha hablado de inteligencia artificial".

Por eso, López Miras ha pedido una auditoría sobre las necesidades de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y también la convocatoria extraordinaria de más de 1.000 médicos residentes en medicina de familia y comunitaria.

Otra de las cuestiones importantes, la que se refiere a política migratoria, ha destacado que la Región de Murcia "es de la más solidarias de la península. Pero estamos al límite. La situación ya no aguanta. Estamos prácticamente colapsados".

Y es que, según ha recordado, desde 2020, a la región de Murcia han llegado 15.000 inmigrantes a través de la costa, al margen de los que llegan desde Canarias. El Hospital Naval de Cartagena se ha convertido en el "mayor centro de inmigrantes en la península, llegado desde Canarias".

Respecto los menores extranjeros no acompañados, "estamos un 223 por ciento de sobreocupación en función de los recursos que tenemos, que hemos duplicado en los últimos tres años hasta 32 recursos para atenderlos y para acogerlos".

"Lo que hemos pedido aquí son dos cuestiones fundamentales. Una, recursos para atenderlos en condiciones de dignidad, porque la política migratoria es una política estatal, y no podemos olvidar que son personas que vienen huyendo de un drama humanitario. Y, en segundo lugar, igualdad. No tiene ningún sentido que una parte del territorio de España, como la región de Murcia, esté sobreocupada, esté saturada, esté colapsada y el conjunto del país no", ha aseverado López Miras.

Por otro lado, López Miras se ha referido a la actual Ley de Vivienda, a la que ha calificado de "fracaso", porque "no nació del consenso, ni del diálogo, ni de la participación con las comunidades autónomas. Fue una ley anunciada por Bildu de espaldas a la inmensa mayoría de territorios de nuestro país".

Por eso, le ha solicitado al Gobierno de España que las modificaciones legislativas que sean necesarias "se hagan desde el acuerdo y desde la participación de las comunidades autónomas". Y le ha propuesto incentivos fiscales, participar en el Plan Estatal de Vivienda o reducir el IVA del 10 al 4 por ciento para la adquisición de la primera vivienda.

El presidente murciano también ha defendido la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional "basado en un consenso, en el Pacto Nacional del Agua", en el que estén contempladas las infraestructuras necesarias para el abastecimiento, la regulación, la contención y que, en suma, garanticen "que todos los españoles tienen acceso al agua en las mismas condiciones".

Una cuestión que para el presidente murciano siempre ha sido muy importante, pero que después de lo ocurrido con la DANA en Valencia, se hace "fundamental".

"LAMENTABLE, FRUSTRANTE Y DECEPCIONANTE"

Para López Miras, esta Conferencia de Presidentes ha vuelto a ser "lamentable", "decepcionante" y "frustrante", porque "nos vamos como hemos venido, sin ninguna voluntad de llegar a acuerdos y creo que es una oportunidad perdida".

También ha insistido en que no puede hacerse una "cada 33 meses". "Es importante que haya documentación e información, que se prepare con tiempo para poder llegar a algún tipo de acuerdo".

"No creo que en una Conferencia de Presidentes asuntos como la financiación de los servicios públicos, la sanidad y la educación, la inmigración o la vivienda se tengan que despachar en media mañana y metiendo prisa para que se terminasen las intervenciones de los presidentes autonómicos", ha lamentado López Miras.

Finalmente, sobre la propuesta del Gobierno canario referente a los desafíos migratorios, López Miras se muestra sorprendido de que lo haya hablado sólo con Cataluña y el País Vasco, "porque una cuestión que afecta a todos los españoles y que es una emergencia nacional, una cuestión de Estado, lo lógico es que se hable con todos".