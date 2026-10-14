Lorca instalará 17 cámaras de videovigilancia para prevenir actos vandálicos y controlar los vertidos de basura - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca instalará 17 cámaras fijas de videovigilancia en distintos puntos del municipio tras recibir la autorización de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, con el objetivo de prevenir actos vandálicos contra bienes municipales, evitar daños en contenedores y mejorar el control del depósito incontrolado de residuos.

El concejal de Limusa del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha informado de que 15 de los dispositivos serán adquiridos por la empresa municipal para vigilar y proteger contenedores e infraestructuras vinculadas al servicio de recogida de basuras.

Las cámaras se instalarán en puntos identificados como especialmente susceptibles de sufrir daños, entre ellos la quema de contenedores y otros actos vandálicos que afecten a los elementos necesarios para la prestación del servicio, según ha informado el Consistorio.

Bayonas ha explicado que las imágenes podrán servir de apoyo a la Policía Local cuando sean necesarias para sus actuaciones, de acuerdo con las condiciones de la autorización y la normativa aplicable. Los dispositivos también contribuirán a detectar el depósito incorrecto e incontrolado de basura en las zonas vigiladas, con el fin de evitar acumulaciones de residuos y situaciones de insalubridad.

Las otras dos cámaras serán adquiridas por el Ayuntamiento de Lorca y se destinarán a la vigilancia y protección del nuevo centro de deportes urbano.

Con la incorporación de estos 17 dispositivos, el municipio alcanzará las 100 cámaras de videovigilancia, frente a las 83 con las que cuenta actualmente. La red dispone de cobertura tanto en el casco urbano como en las pedanías.

"Se trata de reforzar la seguridad y la protección de bienes e instalaciones que utilizan los vecinos", ha señalado Bayonas, quien ha añadido que los actos vandálicos pueden afectar al funcionamiento de los servicios municipales y ocasionar molestias y riesgos en las inmediaciones.

El Ayuntamiento recuerda que el artículo 37.13 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, considera infracción leve causar daños o deteriorar el aspecto de bienes de uso o servicio público cuando los hechos no constituyan una infracción penal. Estas conductas pueden sancionarse con multas de entre 100 y 600 euros.