Lucas pide una reunión a López Miras para coordinar la respuesta ante la inmigración irregular

Archivo - El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha solicitado formalmente una reunión al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para abordar conjuntamente la situación de la inmigración irregular y coordinar la respuesta de ambas administraciones.

Lucas ha apelado a la "lealtad institucional" reclamada por López Miras en su carta al presidente del Gobierno y ha planteado la necesidad de poner en común información y recursos para actuar frente a las mafias que trafican con personas y atender a migrantes vulnerables y menores, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

"Si su ofrecimiento es sincero, debemos mantener una reunión para intercambiar información, analizar y asumir nuestras respectivas competencias", ha señalado el delegado del Gobierno.

Lucas ha pedido además evitar el "populismo migratorio" y ha defendido que la situación requiere una respuesta "seria, coordinada y eficaz".

En este sentido, ha señalado que la llegada por vía marítima de inmigrantes en situación irregular "no es un fenómeno nuevo" en la Región de Murcia debido a su ubicación geográfica.

El delegado del Gobierno ha contextualizado la llegada de dos embarcaciones en los últimos días y ha asegurado que "en ningún caso se puede interpretar como una emergencia" ni como una situación extraordinaria, al tiempo que ha destacado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lucas ha explicado que los agentes han localizado a las personas llegadas a las costas, han garantizado su atención sanitaria a través de Cruz Roja y han iniciado los procedimientos correspondientes conforme a los protocolos establecidos.

Asimismo, ha destacado el incremento de las plantillas y de los medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región durante los últimos ocho años y ha señalado que las mafias "han sofisticado sus métodos".

Por último, Lucas ha reiterado su disposición a reunirse "de manera inmediata" con López Miras para avanzar en una línea de trabajo conjunta y ha defendido abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral, al considerar que sus causas y características son "multifactoriales".