'Madama Butterfly', 'La barraca' y un tributo a Ludovico Einaudi llegan a los escenarios de Murcia

Archivo - La ópera, el teatro, la danza y el circo protagonizan la programación cultural de Murcia esta semana - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de los teatros y auditorios de Murcia ofrecerá esta semana ópera, teatro, danza, circo, zarzuela y conciertos, con propuestas para distintos públicos que se desarrollarán entre este jueves 22 y el domingo 25 de octubre.

El Teatro Romea abrirá la programación este jueves, a las 20.00 horas, con la ópera 'Madama Butterfly', cuyas entradas cuestan entre 20 y 40 euros. Este viernes 23, a la misma hora, recibirá al músico Javier Ruibal, que presentará su disco 'Cuento chino' acompañado de cinco músicos, con entradas a 18 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Este sábado 24 llegará al Romea la adaptación teatral de 'La barraca', la novela que Vicente Blasco Ibáñez publicó en 1898. El montaje está dirigido por Magüi Mira y cuenta en el reparto con el actor murciano Daniel Albaladejo. La programación musical del teatro concluirá el domingo 25, a las 19.00 horas, con 'Historias de la copla', un espectáculo de Juan Valderrama que recorre las grandes figuras de este género. Las entradas cuestan entre 15 y 28 euros.

CIRCO Y MÚSICA EN EL TEATRO CIRCO

El Teatro Circo Murcia acogerá este viernes 23, a las 20.00 horas, 'Tenet', un espectáculo de circo de gran formato de la compañía catalana Eunoia Kolektiva. La propuesta reúne a ocho acróbatas y un músico y explora distintas perspectivas de la realidad a través de las acrobacias. El montaje ha recibido los premios al Mejor Espectáculo de Circo de Feten 2026 y Circada 2025. Las entradas cuestan 12 euros.

Este sábado 24, a las 20.00 horas, Borja Niso presentará 'Ludovico Einaudi. Esencial', un tributo al compositor italiano en el que el pianista madrileño estará acompañado por una chelista. El concierto, de formato minimalista, tiene entradas de entre 22 y 32 euros.

DANZA, ZARZUELA Y TEATRO EN LOS AUDITORIOS

El Auditorio de Guadalupe programará dos espectáculos de danza. El viernes 23, a las 20.00 horas, acogerá 'Es aquí', una propuesta de danza moderna y contemporánea de Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en 2014. Las entradas cuestan siete euros. El domingo 25, a las 12.00 horas, será el turno de 'Memorias de trapo', con entradas a cinco euros.

Por su parte, el Auditorio de Cabezo de Torres recibirá el viernes 23, a las 20.00 horas, la obra 'Manual básico de lengua de signos para romper corazones', que contará con un intérprete de lengua de signos española. Las entradas tienen un precio de siete euros.

El Teatro Bernal acogerá el sábado 24, a las 20.00 horas, 'Entre romanzas', un recital dedicado al género lírico a través de un repertorio de duetos de zarzuela. Las entradas cuestan diez euros.

La programación se completará con una doble propuesta de danza del ciclo A Pie de Calle, prevista para el sábado 24, a las 12.00 horas, en el Palmeral de Santiago y Zaraíche. La jornada, de acceso gratuito, contará con Laura Morales, que presentará 'La nueva bestia', y Maya Triay y Mariona Jaume, con 'S'albufera'.