Marea Verde considera "imprescindible" la presencialidad en las aulas y reclama más docentes y bajar las ratios

CARTAGENA (MURCIA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representante de la Plataforma por la Educación Pública Marea Verde, Francisca López, considera que las medidas que ha puesto en marcha la Consejería de Educación para una vuelta segura a las aulas, tales como la semipresencialidad, no garantizan el derecho a la Educación de los alumnos. "Es una medida que no resuelve el problema sanitario, que no garantiza el derecho a la Educación y genera problemas de conciliación", ha dicho.

López, que ha comparecido ante la Comisión especial de Reactivación Económica en la Asamblea Regional, ha expuesto que uno de cada diez alumnos no participaron en las tareas online cuando cerraron los centros educativos por falta de medios o ayuda, algo que considera discriminatorio.

A su juicio, la Región "no está preparada" para la educación a distancia, por lo que asegura que es "imprescindible" la presencialidad en las aulas de los alumnos todos los días lectivos. "Es imprescindible garantizar la presencialidad de todo el alumnado en los centros garantizando la seguridad como establece las autoridades sanitarias, reduciendo las ratios y desdoblando los grupos para poder mantener la distancia de seguridad y así garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado", ha señalado.

n ese sentido, la representante de Marea Verde ha pedido que se reduzcan las ratios "lo necesario" y que se contrate a más profesorado. Según ha dicho, debería recuperarse el número de puestos de trabajo que perdió la educación Pública con los recortes.

También ha planteado que se realicen actividades al aire libre cuando sea posible, que en etapas educativas como en Secundaria se establezcan turnos de mañana y tarde y que se mejoren los medios informáticos disponibles.

López considera que en los centros escolares también debería haber presencia de personal sanitario para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y ha pedido que se garantice que habrá material de protección adecuado para el personal de los centros.

Ha criticado que la Consejería de Educación no haya contado con la comunidad educativa para diseñar el protocolo de vuelta al colegio. En ese sentido, ha pedido más "transparencia" en las medidas que se adopten.

Por último, ha recordado que la Región está en el "vagón de cola" a nivel educativo. La tasa de abandono escolar en la Región se sitúa en el 22,6% y solo es superada por Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. "Para dos de cada diez jóvenes murcianos, el sistema educativo no forma parte de su proyecto vital", ha expuesto, añadiendo que 4 de cada 10 matriculados en la Región lo están en uno, dos o tres cursos por detrás de lo que les correspondería.