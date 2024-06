Marín (Podemos): "La Región es un paraíso para elementos de la ultraderecha gracias a usted, señor López Miras"

La diputada autonómica de Podemos, María Marín, interviene en el Debate del Estado de la Región de Murcia - EDU BOTELLA/MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Podemos, María Marín, ha acusado este miércoles al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de "financiar a las cloacas" y de convertir la Región de Murcia en "un paraíso" para "intoxicadores de ultraderecha, conspiranoicos y vendedores de todo tipo de humo".

"La Región es un paraíso para elementos de la ultraderecha gracias a usted, señor López Miras", ha dicho Marín, en el marco del Debate del Estado de esta comunidad autónoma, que celebra su segunda sesión en la Asamblea.

La parlamentaria de la formación 'morada' ha señalado que está de acuerdo con López Miras en que la Región es "la mejor tierra del mundo", pero "hay que ver para quién es", si para la mayoría social o para "terratenientes dispuestos a cambiar la Ley del Mar Menor y cualquier cosas para que su finca y cuentas corrientes sigan a pleno rendimiento".

Al hilo, ha indicado que PP y VOX están dispuestos "a cambiar si hace falta hasta el mapa físico de la Región" para apoyar a "presuntos delincuentes" e "intoxicadores de la ultraderecha, conspiranoicos y vendedores de todo tipo de bulos".

Para Marín, la Región es "un paraíso para la ultraderecha de elementos como Alvise" y todo "gracias usted", ha dicho, dirigiéndose a López Miras. "Usted es la mano que mece la cuna y la que ha alimentado ese fango con dinero público", ha sostenido la diputada, que le ha acusado además de financiar " panfletos" y "basura desinformativa".

"Se lo digo preocupada, como ciudadana: ¿hasta cuándo piensa usted rebajarse para rascarle cuatro votos a la ultraderecha?, ha comentado Marín, tras lo que ha instado a López Miras a que, "por la imagen" de la Región de Murcia, "no se rebaje más".

En este sentido, ha pedido a López Miras que "se lea" la iniciativa presentada por Podemos el pasado 30 de abril para reformar la Ley de Comunicación Institucional, y que pasa por "dejar de financiar a las cloacas". "No tengo confianza en que lo vaya a hacer, usted utiliza esos métodos de un tiempo a esta parte", ha agregado.

Además, la diputada de Podemos ha criticado las "mentiras" que, según sus palabras, López Miras dijo en la primera sesión en relación al estado económico actual de la Región. Así, la representante de la formación 'morada' ha instado al presidente a ofrecer "datos actualizados", como que, según la AIReF, la comunidad anotó el tercer dato más bajo de todas en crecimiento del PIB en el primer trimestre.

También ha señalado que, en 2022, "la Región de Murcia fue la décima en la que menos creció la ocupación, un 2,7%, más de un punto por debajo de la media estatal, y la octava en la reducción del paro", y que "en lo que va de año se han disuelto 183 sociedades mercantiles". "A esa gente también hay que ayudarla, presidente", ha matizado.

En la misma línea, ha criticado el Plan de Impulso a la Industria anunciado por López Miras, que ha tildado de una "fantasía" que "solo está en su cabeza", tras lo que le ha reprochado que "no mueva un dedo" para "salvar miles y miles" de puestos de trabajo en empresas como Sabic, en Cartagena.

"Cartagena se respeta y usted la maltrata; en esta tribuna no le vamos a dejar pasar ni una porque la gente de esta tierra no se lo merece. Mientras Podemos sigamos en esta Cámara no le vamos a dejar pasar ni una mentira más", ha comentado.

A continuación, Marín se ha referido a la situación "real" de la Región, conformada por "gente anónima de la que no se suele hablar en las tribunas", como los trabajadores de la Región, que sufren "los terceros salarios más bajos"; la juventud, las mujeres, los inmigrantes, que "además de la explotación sufren el racismo cotidiano de este Gobierno" o las personas LGTBI.

Marín ha denunciado igualmente los "disparados" precios del alquiler; las listas de espera en la sanidad pública; la pobreza, que afecta a "medio millón de personas" en esta comunidad o el estado de los Servicios Sociales, en los que, según la diputada de Podemos, la Región gasta 340 euros de media por habitante, frente a los 463 de la media nacional.

"No es cuestión de financiación, sino de voluntad política, de querer atender a las personas más vulnerables de la Región de Murcia", ha dicho Marín, quien ha avanzado que si la Ley de Servicios Sociales no se ha comenzado a desarrollar en septiembre, Podemos convocará movilizaciones y "pediremos las responsabilidades correspondientes en las consejerías".