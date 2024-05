Martínez-Carrasco: "El PSOE vuelve a presentar la misma propuesta de hace 4 años, con las mismas indefiniciones"

CARTAGENA (MURCIA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Víctor Martínez-Carrasco, ha afirmado, durante el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Tributos Cedidos, que "el PSOE vuelve a presentar la misma propuesta de hace 4 años, con las mismas indefiniciones, sin detallar y sin rectificar una proposición que ya fue rechazada".

Esta proposición se resume en la modificación de la deducción por inversión en instalaciones de recursos renovables, por un lado, y en la deducción por adquisición de vehículos eléctricos o de la instalación de puntos de recarga, por otro, según informaron fuentes del Grupo Popular en un comunicado.

Con respecto a las deducciones en instalaciones de recursos energéticos renovables, ha dicho que "siguen haciendo caso omiso a nuestras advertencias, las de hace cuatro años, y las de hace siete años", ha denunciado el diputado, para añadir que "mantienen las mismas indefiniciones, no sabemos si se refieren a energía solar, energía térmica, fotovoltaica, eólica. Siguen sin especificarlo".

"No alcanzamos a entender qué objetivo buscan manteniendo el mismo texto una y otra vez", pero "se hace complicada la búsqueda del acuerdo cuando no rectifican prácticamente nada de una propuesta rechazada ya en varias ocasiones", ha sostenido Martínez-Carrasco.

Por otro lado, el parlamentario 'popular' ha recordado que los últimos Presupuestos de la Comunidad Autónoma "ya contemplan un gran número de deducciones y bonificaciones fiscales", entre ellas, se modifica la deducción por inversión en instalaciones de recursos renovables, especificando y detallando qué entra y qué no entra".

Además, ha sostenido que "en los presupuestos regionales hablamos de inversiones en vivienda habitual, pero ustedes incluyen también segundas viviendas; se especifica qué se entiende por energía renovable, pero ustedes no lo especifican; la base de deducción excluye las ayudas y subvenciones ya percibidas para la instalación, lo contrario a ustedes; y, también se especifica que la deducción solo es aplicable a las inversiones realizadas en viviendas radicadas en la Región de Murcia".

"Matices que para ustedes no son importantes, pero que hacen viables o inviables estas deducciones", ya que "son deducciones ya contempladas que hacen innecesarias las modificaciones que plantean", ha manifestado Martínez-Carrasco.

Asimismo, si se atiende al informe de los Servicios Jurídicos, "entenderíamos que hasta ustedes se votaran en contra", pues contiene afirmaciones como "no siendo posible, desde el punto de vista jurídico, la modificación de disposiciones derogadas", una frase que "haría sonrojar a cualquiera", ha destacado.

Todo esto, "evidencia el poco interés que ustedes mismos han puesto en este nuevo intento de tramitar esta Proposición de Ley y no es serio que no atiendan a las recomendaciones que ya les hicieron los diferentes grupos parlamentarios y los informes jurídicos", ya que "no han modificado absolutamente nada".

Por otra parte, el diputado 'popular' ha aseverado que "estos mismos argumentos podemos aplicarlos a la deducción por adquisición de vehículos eléctricos" con una "redacción muy confusa".

El informe de los Servicios Jurídicos insiste en que "no se especifica qué tipo de vehículos eléctricos se podrán acoger a esta deducción, si el vehículo ha de ser nuevo y no se establecen los requisitos ni las condiciones de los puntos de recarga". Además, al igual que en el apartado anterior, "no se excluyen las subvenciones o ayudas recibidas de la base de deducción", ha sostenido.

Según Martínez-Carrasco, "el Gobierno de la Región de Murcia es un gobierno valiente que implementa medidas fiscales en favor de las familias, de los empresarios y autónomos y de los más desfavorecidos", a pesar del "maltrato sistemático del Gobierno de Sánchez y siendo los últimos a la cola en financiación autonómica".

"Siendo los que menos recursos recibe, la Región de Murcia baja impuestos, lo que se traduce en un mayor crecimiento que facilita incrementar el abanico de deducciones", ha concluido el diputado regional.

Por su parte, la diputada del PP en la Asamblea Regional Isabel María Sánchez Ruiz ha asegurado que en las comunidades donde gobierna el PSOE, o los "socios preferentes" de Pedro Sánchez, "no tienen incluido el informe de evaluación de impacto en sus leyes de hacienda".

Además, la diputada ha manifestado que el informe del 2020 del Tribunal de Cuentas, al que hace referencia el PSOE en su exposición de motivos, "solo recomienda al Gobierno Regional incluir el informe de evaluación de impacto de género, al no ser obligatorio por ley".

Sánchez Ruiz ha recordado que, ninguna de esas comunidades, evalúa el impacto de género de sus políticas y, frente a ello, el Partido Popular de la Región de Murcia "está comprometido con las políticas de igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres y eso se refleja en las actuaciones diarias del Gobierno regional".

"Se debe cambiar el rumbo de las políticas de igualdad en España", ha denunciado la diputada, que ha señalado que "con el Gobierno de Sánchez ha habido un retroceso en la igualdad", ha lamentado, tal y como refleja el último informe de WEF que posiciona a España en la posición 18 en el ranking Mundial de igualdad de género.

"Esos datos no mejoran duplicando informes, como pide el PSOE en su iniciativa, y aún menos añadiendo burocracia innecesaria a la ley regional más importante, como es la Ley de Presupuestos". A este respecto, ha destacado que el Gobierno regional "ya está trabajando en la cuarta Ley de Simplificación para eliminar requisitos y dar una respuesta oportuna, eficiente y eficaz a las necesidades de los ciudadanos de la Región".

Asimismo, la diputada del PP ha remarcado que el Ejecutivo de López Miras "quiere seguir facilitando la creación y el crecimiento de empresas, generando nuevas oportunidades de empleo y contrarrestar el muro burocrático que ha levantado el Gobierno de Sánchez a las empresas a la hora de acceder a los fondos europeos", ha manifestado.

Prueba de ello, ha insistido en que "el modelo de moderación fiscal y de políticas liberales de López Miras funciona" y "sitúa a la Región como la comunidad autónoma que menos impuestos paga, solo por detrás de Madrid".

"Seguiremos eliminando trámites administrativos, y no sumando más burocracia, como pretende la iniciativa del PSOE", ha concluido Sánchez Ruiz.