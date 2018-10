Martínez (UP-IU Verdes): ahora hay que trabajar para "lograr una mayoría social"

Publicado 21/12/2015 14:25:35 CET

MURCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 de Unidad Popular-IU Verdes (UP-IU Verdes) al Congreso por la Región, Magdalena Martínez Bode, ha afirmado que, tal y como destacó durante la campaña electoral, el proyecto que encabezaba es de "largo recorrido" y va más allá de las elecciones. Ahora se trata de "lograr un gran acuerdo entre la mayoría social", ha precisado.

Por eso, se propone recoger todo el trabajo realizado durante la campaña y la precampaña para seguir sumando gente a la coalición. La confluencia, destaca, "siempre se ha marcado en el ámbito de las fuerzas políticas, con los movimientos sociales a nivel programático y con la ciudadanía".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha lamentado que UP-IU Verdes no ha tenido el espacio en los medios de comunicación que le hubiera gustado para dar a conocer su proyecto, y el sistema electoral también les ha penalizado. No obstante, indica que "es la sociedad la que se tiene que posicionar para cambiar cosas".

Como ejemplo Martínez Bode ha contado que no ha podido seguir informativamente la jornada posterior a las elecciones porque, precisamente, ha sufrido un corte de luz en su domicilio, debido a que había abonado 215 euros de factura y le quedaban tan solo 81 céntimos por pagar, un problema que ha querido poner de manifiesto para "visibilizar" un problema que afecta "a mucha gente".

"Aquí no habla nadie por vergüenza y no se cuentan las cosas, por lo que se tiene que visualizar para que la gente vea que son cosas que no les pasan a ellos solos", según Martínez, quien ha señalado que "no se trata de solo quién gobierna, sino que tenemos un problema con las eléctricas, con Europa y con los mercados y no sé hasta qué punto la ciudadanía es consciente de esto", ha lamentado.

Martínez se propone, en adelante, informar "de las cuestiones que están fuera de la agenda mediática de los grandes medios, sobre todo de las televisiones, ya que no es lo mismo que la gente domine ciertas materias o no a la hora de reaccionar".