Martínez Vidal: "No se puede poner en duda el interés y el trabajo del Gobierno regional con las inundaciones"

Publicado 17/10/2019 14:02:42 CET

Considera lógico que los vecinos se manifiesten "pero no se nos puede responsabilizar de todo" e insiste en que las ayudas son competencia estatal

MURCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, sostiene que "no se puede poner en duda el interés y el trabajo del Gobierno regional con las inundaciones" de septiembre, pero la competencias de las ayudas es estatal, ha enfatizado, "no es justo que los murcianos tengamos que pagar algo que no nos corresponde".

Martínez Vidal hacía mención a la manifestación convocada por los ayuntamientos de Los Alcázares y Torre Pacheco en busca de soluciones "reales" para "no volver a sufrir una inundación más" y que sale del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, a las 18.45 horas, para desplazarse hasta la Delegación del Gobierno en Murcia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios, la consejera ha apuntado que el plan de defensa de avenidas de los municipios del Mar Menor es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura, y el último plan que llevó a cabo la CHS fue en el año 87 y fue "en las presas de la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete".

"Nosotros no podemos acometer algo que no es de nuestra competencias"; por nuestra parte, "el saneamiento está funcionando al cien por cien". "No se puede poner en duda la voluntad política", entendemos los vecinos se manifiesten y su situación, "es lógico que se manifiesten y reclamen lo que tengan que reclamar", ha apuntado la consejera.

Ha sido una catástrofe a nivel regional, con la primera alerta roja en la historia de la comunidad, "unas inundaciones importantísimas con una magnitud nunca antes registrada", pero esto es algo que no compete al Gobierno regional, "hemos gestionado la emergencia y hacemos nuestro trabajo. No se nos puede responsabilizar de todo".

"Hay que ser muy responsables, dejarnos de mirar al tejado del otro, actuar y empezar a dar resultados", ha finalizado Martínez Vidal.