Más de 10.000 aspirantes se examinan este domingo para optar a una plaza de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería

El elevado número de opositores ha requerido establecer varias sedes para desarrollar la prueba. - CARM

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.065 personas están convocadas mañana domingo, 18 de octubre, a participar en las pruebas selectivas para optar a una de las 298 plazas de la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Cuidados Auxiliares de Enfermería ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS). De las 298 plazas ofertadas, 273 corresponden al turno de acceso libre y 25 a promoción interna.

Para el desarrollo de la prueba se han habilitado 163 aulas y los tribunales calificadores contarán con el apoyo de 521 profesionales del SMS que colaborarán en la organización y el correcto desarrollo de la jornada.

La elevada participación prevista ha requerido un refuerzo del dispositivo organizativo, con distintas sedes de examen distribuidas entre los campus de Espinardo y de La Merced de la Universidad de Murcia. La distribución de aspirantes por sedes y aulas, y toda la información relativa a los procesos selectivos del SMS se pueden consultar en https://www.murciasalud.es/en/web/recursos-humanos-y-empleo/....

CASI 2.000 PLAZAS

La convocatoria de oposición de este domingo forma parte del proceso selectivo unificado correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, que reúne un total de 1.978 plazas distribuidas en 73 convocatorias.

El calendario de pruebas comenzó el pasado 27 de septiembre y continúa desarrollándose de forma progresiva, con el objetivo de avanzar en la cobertura estable de las necesidades de profesionales del sistema sanitario regional.