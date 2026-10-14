Miriam Garlo presenta este jueves en Murcia su ópera prima literaria 'Volar con un ala rota'

Cartel de la presentación de la novela 'Volar con un ala rota', ópera prima de la actriz y artista molinense Miriam Garlo - ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE EL CARMEN

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz y artista molinense Miriam Garlo, reconocida con el Premio Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en 'Sorda', presenta este jueves su primera novela, titulada 'Volar con un ala rota', en el Centro Social Autogestionado (CSA) La Minerva de Murcia.

El acto comenzará a las 19.00 horas en la antigua librería situada en la calle Princesa, 19, en el barrio del Carmen, según ha informado la Asociación Cultural Barrio de El Carmen Altresbolillo.

En esta ópera prima, la autora aborda una ficción construida desde sus propias vivencias como persona sorda, explorando la identidad, la vivencia de la discapacidad y las diversas formas de relacionarse con el entorno.

A diferencia de su trabajo interpretativo en 'Sorda', cuya protagonista únicamente compartía con ella la condición de sordera, la novela se adentra en un terreno literario propio.

La presentación contará con servicio de interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) para garantizar la accesibilidad del evento a todo el público asistente.