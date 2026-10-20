Miriam Guardiola encabezará la lista del PP al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia

Archivo - Miriam Guardiola encabezará la lista del PP al Congreso de los Diputados - PP - Archivo

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miriam Guardiola, diputada, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia, miembro del Consejo de Dirección del PPRM, así como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, liderará la lista al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia.

La formación política lo ha comunicado este martes a través de sus redes sociales. En 'X' el PPRM ha destacado el "rigor, la experiencia y la capacidad de trabajo" de Miriam Guardiola para "ponerle voz a la Región de Murcia en Madrid y hacer posible el cambio que necesita España con el Partido Popular y Núñez Feijóo."

Guardiola, licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia y ex consejera de Turismo y Cultura en el Gobierno Regional, fue la quinta en la candidatura de las últimas elecciones generales. Para la próxima cita en las urnas, el 29 de noviembre, encabezará la lista autonómica 'popular' para el Congreso de los Diputados.