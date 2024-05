El Miteco defiende la "terminación" del procedimiento de la dársena de El Gorguel, en Cartagena (Murcia)

CARTAGENA (MURCIA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha defendido este jueves la "terminación" del procedimiento en relación a la construcción de una dársena en El Gorguel, en el término municipal de Cartagena (Murcia).

En respuesta a una petición de información remitida a Europa Press, el Miteco ha explicado que el Plan Director del proyecto fue iniciado por la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) en 2010 y, tras varias subsanaciones, en 2013 se constató que la dársena "puede afectar a la Red Natura 2000", lo que hace "necesario" el establecimiento de medidas compensatorias según la Ley 42/2007.

Esto, añade el Ministerio, exige una consulta a la Comisión Europea y que la misma responda que existen "otras razones imperiosas de interés público de primer orden" que justifiquen la aprobación del plan y dé el visto bueno a las medidas compensatorias propuestas, con el fin de "garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida".

El Miteco ha subrayado que la consulta "nunca fue realizada ni solicitada por la Autoridad Portuaria hasta hace poco", cuando el cierre del expediente estaba próximo. A continuación, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, competente para elevar la consulta a la Comisión, confirmó que la documentación presentada por la Autoridad Portuaria "es deficiente, que no aporta acuerdo de Consejo de Ministros y que tienen constancia de una nueva alternativa en tramitación, por lo que no se reúnen los requisitos y no realizarán la consulta".

Además de esto, el Miteco ha explicado que "no debe existir ninguna alternativa al proyecto", pero, según su comunicación, sí la había. "De hecho, en mayo de 2022, la Autoridad Portuaria de Cartagena solicita el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del 'Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Cartagena para el desarrollo de la dársena de Escombreras', que desarrolla como alternativa de crecimiento del puerto de Cartagena la alternativa de Escombreras", ha precisado.

Según las mismas fuentes, el hecho de que el promotor plantee un nuevo plan director de infraestructuras para el desarrollo de la Dársena de Escombreras, "supone que existe una alternativa al 'Plan Director de Infraestructuras de la Nueva dársena de Cartagena', que se encuentra en fase de evaluación y cuenta con información "más actualizada".

Además, el Miteco considera que impide la aplicación del régimen excepcional del artículo 46 de la citada Ley 42/2007. "Por ello, y ante la no aportación del resultado de la consulta a la Comisión Europea (que no ha sido realizada), y por existir otra alternativa ya en tramitación, se procede a la terminación del procedimiento para la dársena de El Gorguel", ha agregado.