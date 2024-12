Murcia, una de las ciudades más generosas de España para entregar ayuda en situaciones de emergencia, según GoFundMe

Las 10 ciudades más generosas de España, según el informe 'Year in help' 2024, elaborado por GoFundMe

Las 10 ciudades más generosas de España, según el informe 'Year in help' 2024, elaborado por GoFundMe - GOFUNDME

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia se sitúa entre las cinco ciudades más generosas de España para entregar ayuda en situaciones de emergencia, según el informe 'Year in Help' 2024, elaborado por la plataforma de crowdfunding GoFundMe, que tiene en cuenta las donaciones per cápita.

En concreto, es la quinta ciudad española de más de 50.000 habitantes que más donaciones realizó para contribuir con su ayuda a este tipo de situaciones, tras Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

El informe revela que en 2024 se han recaudado 25 millones de euros a través de 700.000 donaciones en el conjunto del país. "Esta cifra no solo refleja la generosidad de los ciudadanos, sino también la urgencia de la situación, donde muchas familias perdieron sus hogares y medios de vida debido a las inundaciones devastadoras", han indicado desde la plataforma.

Entre las campañas de recaudación, GoFoundMe destaca la emprendida para ayudar a los damnificados por la DANA en Valencia, que ha reunido más de 10 millones de euros en donaciones y que aún sigue activa a través de varias iniciativas civiles.

Además, el informe subraya la importancia de la emergencia médica en el contexto de las recaudaciones. Y es que muchas campañas se han centrado en la necesidad de cubrir tratamientos médicos y gastos hospitalarios, y también en la guerra en Gaza, que "ha movilizado a la sociedad española en un acto de apoyo humanitario".

A nivel global, la plataforma ha registrado 42 millones de donaciones realizadas a individuos; esto es, se realizan dos donaciones cada segundo, y la comunidad conecta a casi 190 millones de personas y organizaciones sin fines de lucro.