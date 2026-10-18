Murcia participa en Lituania en el encuentro europeo del proyecto 'Harmony' sobre salud mental juvenil

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia han participado en Vilnius (Lituania) en el tercer encuentro transnacional del proyecto europeo HARMONY-Health and Resilience: Mental Empowerment for New Youth, una iniciativa financiada por el programa Interreg Europe y liderada por el Ayuntamiento de Murcia.

El encuentro reunió a entidades de distintos países europeos para compartir experiencias y analizar actuaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional de niños, adolescentes y jóvenes. Entre los temas abordados figuraron la ansiedad, el estrés, el acoso escolar, las adicciones y el impacto del uso de las redes sociales en la población juvenil.

Las jornadas incluyeron un seminario de aprendizaje en el que participaron responsables institucionales y profesionales especializados, así como diferentes sesiones de trabajo centradas en el intercambio de buenas prácticas desarrolladas por los socios del proyecto.

Además, la agenda contempló además visitas a distintas entidades de la capital lituana, entre ellas el Vilnius Public Health Bureau, el Republican Centre for Addictive Disorders y el Vilnius Antakalnis Junior High School, donde la delegación pudo conocer iniciativas relacionadas con la promoción del bienestar psicológico, la prevención de conductas adictivas y el uso responsable de las tecnologías digitales entre adolescentes.

El proyecto HARMONY promueve la cooperación entre administraciones públicas, profesionales, centros educativos y entidades vinculadas al ámbito de la juventud con el objetivo de intercambiar conocimiento y experiencias sobre políticas y buenas prácticas relacionadas con la salud mental juvenil.