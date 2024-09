Noelia Arroyo pide a Bendodo que el PP defienda los proyectos de Cartagena si se presentan los PGE

MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha pedido al vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, que los representantes populares en el Congreso y Senado exijan la inclusión de partidas para los grandes proyectos paralizados en Cartagena.

Arroyo destacó que los presupuestos del Gobierno central "estarán diseñados para satisfacer a las minorías independentistas de las que depende Pedro Sánchez para mantenerse en el poder".

La líder del PP cartagenero expresó su preocupación sobre la posibilidad de que Sánchez no presente presupuestos, aunque dejó claro que si lo hace, "las minorías buscarán maximizar sus beneficios". "Es probable que Pedro Sánchez vuelva a acobardarse e incumpla su obligación constitucional de presentar presupuestos al Parlamento, pero lo que tengo claro es que, si este año salen unos presupuestos del Congreso, todas las minorías que Sánchez necesita para sobrevivir volverán al chantaje y a la rapiña, intentando llevarse muchas más inversiones de las que les corresponderían en un reparto justo".

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena hizo estas manifestaciones en la reunión de Bendodo con el Comité de dirección del partido y los concejales populares del gobierno del Ayuntamiento.

Durante el encuentro, Bendodo afirmó que "Cartagena por su empuje, su posición estratégica y su liderazgo del sector industrial debería ser una prioridad para el Gobierno de la nación, pero no ocurre porque el PSOE donde no gobierna, castiga", por eso, ha dicho "tiene en el cajón proyectos estratégicos para Cartagena como El Gorguel, la Ciudad de la Justicia o la alta velocidad".

Asimismo, aprovechó también el encuentro en Cartagena para recordar que la dirección nacional del Partido Popular está recorriendo España para presentar un texto en defensa de "una financiación justa y la igualdad de todos los españoles", un documento, ha dicho, que acabe con el maltrato y castigo al que Sánchez tiene sometido a las comunidades y municipios gobernados por el PP.

Por su parte, Arroyo destacó la importancia de contar con el apoyo del primer partido de España para "reclamar para los cartageneros los derechos que nos corresponden, y para denunciar el trato injusto y el olvido al que nos tiene sometidos el gobierno central".

También hizo referencia a los principales proyectos que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene bloqueados, como el tren de alta velocidad, que considera clave para el desarrollo turístico de Cartagena, y los de ampliación del puerto que facilitarían que la ciudad se convirtiera en una plataforma logística de relevancia en el Mediterráneo.

"Esta ciudad turística, situada en un lugar estratégico del Mediterráneo, no cuenta ni con el tren de alta velocidad que necesita para potenciar su turismo, ni con la autorización para desarrollar los puertos que permitirían que Cartagena se convierta en una gran plataforma logística", ha aseverado.

La alcaldesa recordó que "Pedro Sánchez plantó en Cartagena un campamento para emigrantes que no pedimos, plantó en el puerto un CATE que no pedimos y en eso se gasta millones de euros de los españoles que no emplea en Cartagena para hacer lo que los cartageneros queremos y retrasa el AVE, retrasa la Ciudad de la Justicia, bloquea la ampliación del puerto y olvida devolver las casas y el cuartel a la Guardia Civil".

Igualmente, fue tajante al señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez "actúa solo en su propio interés y no en el de Cartagena. La experiencia demuestra que Sánchez solo hace lo que le conviene a Sánchez. No hace lo que conviene a España y no va a hacer lo que le interesa a Cartagena".

Arroyo concluyó su intervención resaltando la importancia de que el Partido Popular "mantenga la presión sobre el Gobierno desde todas las instancias posibles", confiando en el apoyo del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para seguir defendiendo los intereses de la ciudad. "Por eso lo que nos queda es no dejar que olvide cuáles son las necesidades de los cartageneros y repetirlo desde Cartagena, desde la Asamblea y desde el Parlamento español gracias a nuestros compañeros y al respaldo del presidente Feijóo".