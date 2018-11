El nuevo Cuponazo de la ONCE reparte 510.000 euros en Cartagena

Actualizado 10/12/2012 11:51:49 CET

MURCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 510.000 euros en Cartagena, en el sorteo del viernes 7 de diciembre de 2012.

El agente vendedor de la ONCE Rafael Navarro Romero, es quien ha llevado la suerte a Cartagena, desde su punto de venta situado en Avda. Doctor Pedro Sánchez Meca, de esta localidad.

Desde el 1 de junio, el Cuponazo de la ONCE pone en juego, todos los viernes del año, un premio mayor de 9 millones de euros, más nueve segundos premios de 100.000 euros, 134 premios de 30.000 euros a las cinco cifras del primer premio, y 1.206 premios de 600 euros a las cinco cifras de los segundos premios.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 agentes vendedores de la ONCE, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com ).