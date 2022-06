Omara Portuondo iniciará su gira de despedida por Europa en La Mar de Músicas

CARTAGENA (MURCIA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Se la conoce como la leading lady de Buena Vista Social Club, como la novia del feeling, o como la bailarina estrella del cabaret Tropicana. A sus más de 90 años, Omara Portuondo (La Habana, 1930) todavía vive por y para el bolero, el danzón o la habanera.

En febrero de este 2022 anunció que se despedía de los escenarios con una gira mundial, bajo el nombre de 'VIDA'. La Mar de Músicas acogerá el inicio de este gira por Europa, el martes 19 de julio, en el Auditorio Paco Martín, sustituyendo el concierto de Carla Morrison. Entradas ya a la venta.

"Paco Martín, director de La Mar de Músicas hasta 2018, tenía un compromiso con la diva cubana de presentar en Cartagena todos sus proyectos. En 2019 nos anunciaron que Omara se retiraba y la trajimos al festival de jazz, pero Portuondo es mucha Portuondo, y todavía le han quedado fuerzas para hacer su última gran gira mundial. Cuando nos enteramos en febrero, ya teníamos el festival programado, pero no hemos tenido dudas de que se incorpore a la programación una vez que ha habido el hueco", ha comentado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Carlos Piñana.

"Siento que es un buen momento para dejar personalmente un ¡hasta luego! a mis seguidores en los países más lejanos, a los que, como aún no se ha inventado la teletransportación, parece más difícil que pueda volver", argumentó la artista en el anuncio de su retirada.

La suya no será una retirada absoluta e inmediata, pero sí de los compromisos internacionales. "Para mí cantar es vivir, es mi manera de ser. Si me preguntan por mi lugar favorito, será siempre el escenario, la canción que canto, el próximo aplauso. Mientras tenga voz y alguien me quiera oír, permítanme cantar", señaló al respecto.

Portuondo (La Habana, 1930) es una de las grandes exponentes de la música tradicional de la isla caribeña, donde se la reverencia además como la "novia del filin". Su larga carrera comenzó en 1945 como bailarina del famoso cabaré habanero Tropicana, pero fue en la canción donde encontró su espacio a partir de la edad de oro de la música tradicional de su país.

Como miembro del Cuarteto de las D'Aida junto a Elena Burke, Moraima Secada y su hermana Haydée, acompañó a estrellas como Édith Piaf, Pedro Vargas, Rita Montaner, Bola de Nieve, Benny Moré y Nat King Cole. Es a partir de la década de 1970 cuando su nombre se afianza con peso propio al cantar con la Orquesta Aragón y grabar discos como los aclamados "Palabras" y "Desafíos" con el sello español Nubenegra.

Su voz es suave, de ritmo pausado, y denota un don de gentes que la edad no será capaz de frenar. Tiene historias, cientos de recuerdos en los que bucea para retratar su vida. Para Portuondo la grabación del disco Buena Vista Social Club en 1996, producido por el guitarrista norteamericano Ry Cooder, supuso un antes y un después. Se convirtió en la dama del bolero cubano y su voz se empezó a oír en el mundo entero.

Precisamente el disco, Buena Vista Social Club fue reconocido recientemente como un "tesoro sonoro" e incluido en la lista de objetos patrimoniales a salvaguardar por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Dos años después llegó la filmación del documental homónimo bajo la dirección de Wim Wenders, que grabó su actuación en el Carnegie Hall de Nueva York. Antes pasó por La Mar de Músicas 1998 que celebró un Especial Cuba y donde la gran dama del bolero actuó junto a Compay Segundo, Eliades Ochoa, Juan Perro o Martirio entre otros.

Su vinculación a Cartagena es tanta que en su página principal muestra con orgullo que el festival La Mar de Músicas le dio su premio en 2014. En 2019 se anunció que la diva del Buena Vista Social Club se retiraba de los escenarios internacionales y la ciudad que tantas veces la había acogido, se despidió de ella en el Cartagena Jazz Festival. Pero aún le han quedado fuerzas para otra gran gira internacional.

Poco más sabíamos de la diva cubana, hasta que el siempre atento C. Tangana, en su compromiso con devolver al presente a los grandes de la música popular, reeditó 'El Madrileño' con tres temas nuevos, entre los que se encontraba 'Te venero' junto a Omara Portuondo. La actuación de Omara Portuondo será el martes 19 de julio, a las 23.00 horas, en el Auditorio Paco Martín. Las entradas ya a la venta cuestan 30 euros.