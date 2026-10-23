Un operativo de Seguridad identifica en Alhama de Murcia a 80 personas y detiene a cuatro

Material incautado - POLICÍA NACIONAL

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Alhama de Murcia, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo recientemente un operativo conjunto de inspección de establecimientos de ocio y alimentación del municipio, con el objetivo de detectar posibles actividades ilícitas que pudieran afectar a la seguridad ciudadana y comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de extranjería.

COLABORACIÓN ENTRE CUERPOS DE SEGURIDAD Y LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Durante el dispositivo se realizaron inspecciones y controles preventivos en once establecimientos de ocio y alimentación de Alhama de Murcia, en las que se contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se identificó a 80 personas.

Además, la actuación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Alhama de Murcia, se completó con la detención de cuatro personas. Una de ellas por tener en vigor una orden judicial de búsqueda y detención y las otras tres por encontrarse en situación de estancia irregular en el país, por lo que se procedió a incoar los correspondientes expedientes administrativos de expulsión del territorio nacional por infracciones graves a la Ley de Extranjería.

MÁS DE 25 ACTAS POR INFRACCIONES

Los agentes detectaron 13 infracciones a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y otras 10 por infracciones a la Ley de Extranjería. En dos establecimientos se constató el consumo de sustancias estupefacientes en su interior y en otros dos se permitía fumar dentro. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social también levantaron actas de las infracciones detectadas en los comercios inspeccionados.

El operativo se enmarca dentro de la colaboración permanente y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales para la detección de ilícitos penales e irregularidades administrativas que pudieran estar desarrollándose, en un esfuerzo conjunto orientado a proteger el interés general de todos los ciudadanos.