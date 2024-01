Ortega (PSOE): "López Miras lleva prometiendo siete años las mismas medidas que nunca lleva a cabo"

MURCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE y secretario general de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel Ortega, ha afirmado este viernes que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "lleva prometiendo los siete años que está en el sillón de San Esteban las mismas medidas que nunca lleva a cabo".

Ortega ha indicado que López Miras "se repite cuando habla de las ayudas al carné de conducir", pues "esta es la cuarta vez que las anuncia y nunca las realiza". También "se repite cuando habla del aval joven, que lo lleva anunciando desde 2022 y, por su mala gestión, ha fracasado".

En este sentido, el parlamentario socialista ha indicado que, "según el consejero, en diciembre de 2023, de alrededor de 3.000 solicitudes del aval joven, el Gobierno regional solo había dado 416 avales", según han informado fuentes de la organización política en un comunicado.

A su parecer, López Miras "es el presidente regional más mentiroso de la historia". "Siempre hace lo mismo, prometer y prometer, pero nunca cumple. Su único objetivo conseguir titulares para hacer propaganda barata", ha dicho al respecto.

Al hilo, ha señalado que el presidente de la Comunidad "también se repite cuando habla de las ayudas al alquiler", ya que "no anuncia nada nuevo, solo sabe hablar de objetivos y de repetir mentiras, sin poner una sola propuesta nueva encima de la mesa".

Finalmente, ha remarcado que "si el Gobierno de España no mandara planes y dinero, en la Región de Murcia no se podría desarrollar ninguna política efectiva para la gente joven, porque el Gobierno regional no tiene ningún plan".

"López Miras se puede considerar joven si quiere, pero la mayoría de jóvenes no cobran los casi 80.000 euros que se mete al bolsillo cada año. Ya es hora de que se levante del sillón y mejore la vida de la gente joven que vive en la Región de Murcia", ha concluido.