La OSRM interpretará el Concierto de Aranjuez con el guitarrista Rainer Maria Nero en Fall Music Fest de San Javier

Presentación del festival Fall Music Fest de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El festival Fall Music Fest de San Javier incorpora a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) como agrupación residente y suma el baile flamenco a su oferta en una tercera edición que se celebrará entre finales de octubre y noviembre.

La programación ha sido presentada este miércoles por el concejal de Cultura, David Martínez, y el director del certamen, Carlos Piñana, en el Ayuntamiento de San Javier.

La OSRM inaugurará el ciclo el próximo 29 de octubre, a las 20.30 horas, en el Teatro de Invierno bajo la dirección de Leonardo Martínez. La gala de apertura contará con el Concierto de Aranjuez, interpretado junto al guitarrista vienés Rainer María Nero como solista invitado, precedido por un programa propio del músico. Las entradas para esta cita inaugural están a la venta por 15 euros a través del portal municipal.

El resto del programa se desarrollará con acceso gratuito hasta completar aforo los tres primeros jueves de noviembre, a las 20.30 horas, en el vestíbulo del Ayuntamiento.

El certamen continuará el 5 de noviembre con el trío del guitarrista Pedro Navarro y su propuesta de fusión entre flamenco, jazz latino y música clásica.

Posteriormente, el 12 de noviembre, el quinteto Ensemble Meyerbeer, liderado por el violinista murciano Antonio García Egea, interpretará 'Las Cuatro Estaciones' de Vivaldi.

La edición concluirá el 19 de noviembre con el espectáculo 'Flamenco', a cargo del bailaor, coreógrafo y docente del Conservatorio de Danza de Murcia, Daniel Valera, quien integrará baile, cante y toque en el escenario.

El edil de Cultura, David Martínez y el director del Fall Music Fest, Carlos Piñana, han invitado al público a disfrutar de este ciclo de conciertos que se ha consolidado con solo tres ediciones gracias al respaldo de público.

Ambos han destacado la calidad de los conciertos programados y la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Leonardo Martínez con el solista invitado, el guitarrista de Viena Rainer María Nero.