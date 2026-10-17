La película franco-holandesa 'Memory', de Vladlena Sandu, gana el IBAFF 2026

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF 2026 ya tiene ganadores. La película 'Memory', dirigida por la cineasta Vladlena Sandu, ha conseguido el premio al mejor largometraje de la sección oficial a concurso, mientras que '¿Dónde está Samuel?', de Jared Katsiane, ha sido reconocido como el mejor cortometraje por el jurado profesional del certamen.

Los premios del festival fueron entregados en la noche de ayer, viernes 16 de octubre, en su gala de clausura, en un evento celebrado en el Cuartel de Artillería.

'Memory' (2025), la cinta ganadora en la categoría de largometrajes, es una producción de Francia y Países Bajos, con una duración de 98 minutos. Su directora, Vladlena Sandu, es una cineasta, guionista y creadora teatral nacida en Crimea, cuya trayectoria artística está marcada por la exploración de temas como la memoria, la guerra y el desplazamiento.

Por su parte, el jurado profesional de cortometrajes ha concedido el máximo galardón de esta categoría a '¿Dónde está Samuel?' (2025), una producción de Estados Unidos y Colombia dirigida por Jared Katsiane, con una duración de cinco minutos.

PREMIOS DEL PÚBLICO

Los espectadores también han tenido un papel protagonista en el palmarés de esta decimosexta edición del festival. Así, el premio del público al mejor largometraje ha recaído en 'Tangles', una producción canadiense de 2026 dirigida por Leah Nelson. En cuanto al premio al mejor cortometraje, el reconocimiento ha sido para 'Campolivar', de la cineasta Alicia Moncholí.

El palmarés también incluye el premio IBAFF Solidario, que ha distinguido a 'Down the Hatch', una producción estadounidense de 2025 dirigida por Alexandra McGuinness. Este galardón forma parte de la vertiente social del festival, que busca acercar el cine a distintos colectivos y reforzar su dimensión participativa.

En cuanto a la sección Panorama Murcia, el premio ha sido para el cortometraje 'Flores y estorninos' (2026), de la benidormense Raquel Agea, especialista en cine documental.

Otro protagonista de la noche fue el cineasta Adolfo Arrieta, de 84 años, reconocido con un premio honorífico por su trayectoria y su contribución al cine independiente y experimental. Pionero del cine de autor, un emocionado 'Ado' Arrieta agradeció en su discurso a la dirección del festival este galardón.

Además, la actriz murciana Marta Nieto ha sido reconocida con el premio Arrebato en esta edición del festival murciano, galardón que también reconoce su trayectoria y proyección en el cine español.

Durante nueve días, del 9 al 17 de octubre, Murcia se ha convertido en un punto de encuentro para cineastas, profesionales y aficionados al séptimo arte, con una programación que ha combinado proyecciones, encuentros profesionales, talleres, mesas redondas y actividades paralelas.