Películas sobre Malta, las islas griegas, Sicilia o Ibiza protagonizan 'La Mar de Cine'

CARTAGENA (MURCIA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Películas donde Sicilia, las islas griegas, Malta, o las Baleares serán proyectadas del 11 al 17 de julio en 'La Mar de Cine' en la programación cinematográfica de 'La Mar de Músicas'; con el patio del Antiguo CIM convertido en un cine de verano. Siete películas que se podrán ver a las 22.00 horas, con entrada gratuita y cuya programación ya se puede consultar en lamardemusicas.com

La programación de cine de 'La Mar de Músicas' ha sido presentada este miércoles por el director del festival, Eugenio González, y el presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Nacho Ros, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa

González ha recordado que la decisión de crear un programa paralelo separado de los días que había conciertos se tomó hace cinco años para que el público pudiera disfrutar de él. Algo que "el tiempo ha demostrado que ha sido un acierto ya que hemos multiplicado el número de público en estas actividades. Hay noches que 'La Mar de Cine' tiene a más de 300 personas viendo películas independientes" ha indicado el director de 'La Mar de Músicas'.

Así, también ha apuntado que entonces se unieron al Festival Internacional de Cine de Cartagena, para que se encargaran de la programación. Y ha asegurado que este año se ha hecho una "exquisita y variada programación". Como en años anteriores habrá servicios de barra, "para vivir un auténtico cine de verano, en el patio del Antiguo CIM, sede de la Universidad Politécnica de Cartagena" ha añadido.

La programación de La Mar de Cine comenzará el jueves 11 de julio, viajando a la isla de Malta, con la película 'Carmen', de la directora Valerie Buhagiar, a quien avalan varios premios internacionales. Esta cinta cuenta la historia de una mujer que, tras vivir desde niña abocada a ser la cuidadora de su hermano, descubre ya en su madurez que es posible otra forma de vida y libertad.

Ibiza será el destino del 12 de julio, con 'La Corriente', ópera prima del director y actor Jesús Lloveras. Bajo un fondo construido con una fotografía paradisiaca de calas ibicencas, asistiremos a una historia de amor entrecruzada, donde el mar Mediterráneo con su particular forma de hacer fluir el tiempo y las relaciones, servirá de elemento catalizador.

El sábado 13 de julio el destino será Sicilia, con 'Fuegos Artificiales', de Beppe Fiorello. Retrocediendo hasta ese verano del 83 al que Franco Battiato puso banda sonora. Con los goles que darían a Italia la victoria de un mundial como telón de fondo. En una historia de amor y reivindicación, de nuestro derecho a amar, sin importar la identidad de sexo o de género.

El domingo 14, 'La Mar de Cine' vuelve a las Baleares para presentar otro debut en la dirección, el de 'Formentera Lady', del alicantino Pau Durá. Estrenada en el Festival de Málaga, y con un José Sacristán en estado de gracia. Que adopta el papel de un lugareño hippie que aceptará finalmente la crianza de su nieto, enfrentándose a fantasmas familiares del pasado.

El lunes 15, el destino será de nuevo Malta. Con uno de los platos fuertes de esta edición, 'Luz', ópera prima del director maltés Alex Camellieri. Estrenada en 'Sundance' en 2021, la película nos enfrenta al drama social de aquellos pescadores que intentan mantener vivo un oficio representante de años de tradición y apego al mar. Mientras se enfrentan a todo tipo de trabas burocráticas para poder subsistir.

El martes 16, el paisaje de las islas griegas servirá de telón de fondo para 'Listen', de la directora María Douza. Que nos muestra el universo de una adolescente sorda que al sentirse incomprendida, preferirá la paz de su sordera a integrarse en una sociedad enferma de prejuicios.

La programación finaliza el miércoles 17 de julio con un último destino: la isla de Arimenaki, situada en el mar Egeo. Hasta donde traslada al espectador el director ateniense Giorgos Panousopoulos con 'In this Land Nobody Knew How to Cry'. Panousopoulos cuenta en su haber con una dilatada carrera como director de fotografía, y con un primer largometraje, Honeymoon, que cosechó en el Festival de Cine de Tesalónica los premios a Mejor Nuevo Director, Mejor Actor y Mejor Actriz. En este nuevo trabajo firma una comedia divertida y luminosa, donde los caminos de varios personajes cambiarán para siempre al enfrentarse a las costumbres locales de esta isla griega.