Las pernoctaciones hoteleras en la Región de Murcia ascienden un 0,7% en septiembre

Archivo - Placa de hotel 4 estrellas. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Región de Murcia en septiembre subieron un 0,7% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 354.908 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,59% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 142.136 viajeros. Por nacionalidad, 105.251 eran residentes en España, el 74,05%, mientras que 36.884 (25,95%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,1% y los extranjeros aumentaron un 2,1%.

Del total de pernoctaciones en Murcia, 243.691 las realizaron residentes en España (un 68,66%), mientras que 111.217 (31,34%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 85,9 euros, lo que representa una subida del 11,8% interanual. En general, los precios subieron un 7,19% respecto al año anterior en Murcia.

En total, en Murcia se alcanzó en septiembre una ocupación del 53,59% y el sector hotelero empleó a 2.467 personas (un incremento del 1,6% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.