Piden crear un Observatorio de la Infancia y Adolescencia para frenar la pobreza de los menores y "actuar con eficacia"

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la Región de Murcia, Juana López, ha pedido durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia, que se cree un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia para "actuar con eficacia" y frenar problemas como la pobreza severa de 46.500 menores, el abandono escolar o la violencia que sufren en casa.

López, que ha manifestado que "si no se tienen cuantificadas y territorializadas las necesidades, es muy difícil actuar con eficacia", ha resaltado la importancia de crear "cauces de participación de los niños y adolescentes en todos los aspectos que se vean afectados".

Durante su intervención también ha reivindicado que se desarrolle de manera integral la ley de Protección a la Infancia. Además, ha pedido que se desarrollen campañas de prevención de la violencia infantil. "Me parece fantástico que se realicen campañas de prevención de la violencia contra los animales, pero con los niños, ¿cuántos años hace que esta comunidad no ha hecho una campaña de prevención contra la violencia hacia la infancia? Muchísimos años, por lo menos 20 años", ha dicho indicando que "eso no cuesta mucho dinero".

Aparte de eso, López ha pedido que se ponga a la infancia "en el centro de las políticas" y que para ello se aumente el presupuesto" con el fin de desarrollar políticas preventivas y mejorar la actuación de la infancia y la adolescencia "en los procedimientos judiciales en los que se vean involucrados".

Ante la Comisión también ha comparecido el decano del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región, Luis Hidalgo, quien ha mostrado su preocupación por el sobrepeso y la obesidad infantil. Según ha dicho, son las "familias vulnerables las más afectadas por esta patología", ha detallado haciendo referencia a estudios realizados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Para Hidalgo, es "indispensable la creación de vías de colaboración para fomentar, promover y educar para la salud a través de una alimentación sana, equilibrada, sostenible y consciente".

En ese sentido, considera que habría que fomentar la figura del Dietista-Nutricionista, al tratarse de un profesional de la Salud capacitado que puede "incidir en los hábitos de consumo de la población infantil y adolescente" a través, como ha dicho, de intervenir en áreas como la Educación, la Salud, el Deporte o la Cultura.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista María Dolores Martínez considera que la ley de Protección a la Infancia "es esencial". La diputada del PSOE ha destacado también una apuesta por una educación afectivo-sexual para los niños. "Esto debe ser una herramienta para evitar la violencia y fomentar el respeto", ha dicho.

Desde VOX Ignacio Arcas ha señalado que la Región es una de las regiones más jóvenes de España. "La situación de pobreza de los niños contrasta con la situación de que los datos no son tan certeros como nos gustaría porque en la Región hay un 25% de economía sumergida, lo que hace que sea muy difícil cuantificar los datos reales de pobreza y exclusión social", ha advertido.

La diputada de Podemos María Marín ha recordado que las medidas adoptadas en comisiones anteriores de la Infancia, "volvemos ahora al diagnóstico de siempre con datos actualizados, pero los puntos fundamentales son los mismos aprobados", ha dicho en referencia a comisiones creadas en legislaturas anteriores. Marín ha criticado que "no hay una voluntad real" para cumplir los puntos aprobados en este ámbito.

Finalmente, el diputado del PP Carlos Albaladejo ha recordado que España es el tercer país de la Unión Europea "con índices más altos de pobreza y exclusión social". No obstante, el parlamentario ha señalado que la Región es la "tercera comunidad autónoma que más invierte en Educación, según la Asociación de Directores de Centros de Servicios Sociales Españoles". Sobre la Atención a la Diversidad ha detallado que en un año se ha aumentado el presupuesto en un 15%. "Somos la comunidad autónoma que más alumnos detecta con alumnos con necesidades educativas especiales", ha matizado.