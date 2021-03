El pincel de Antonio Navarro Menchón ilumina de 'azul Amparo' el cartel de la Semana Santa murciana 2021

MURCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa murciana ya tiene cartel oficial, cuyo autor es el pintor murciano Antonio Navarro Menchón, con una obra protagonizada por la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María Santísima de los Dolores, titular de la Semana Santa 2021.

La iglesia de San Bartolomé ha acogido esta mañana la presentación del cartel, en un acto al que han asistido el concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, y el presidente del Cabildo del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías, José Ignacio Sánchez Ballesta.

"Este año, al igual que el anterior, será diferente, pero no dejaremos de sentir ese canto de amor a nuestra tierra que es nuestra Semana Santa, un acontecimiento que trasciende lo estético para llegar hasta el interior del alma, a lo más profundo de las personas. Es una época que nos llama a la familiaridad y al recuerdo", destacó Jesús Pacheco, y añadió que "no me cabe duda de que la Semana Santa murciana volverá a inundar nuestras calles de historia, belleza y pasión".

Durante el acto también se ha presentado al pregonero de la Semana Santa 2021, Álvaro Carmona López (1989), así como la Revista Cabildo 2021, cuya portada y contraportada son obra de Emilio José Marco Gomáriz.

Diplomado en Podología, Álvaro Carmona López, de 32 años y natural de Sevilla, ha sido colaborador del programa 'Al cielo con Ella' de María Visión, del Canal Sur Radio de Jerez; y articulista de El Correo de Andalucía y de webs como Diario de Pasión, Cinturón de Esparto y Nazaret a Sevilla. También ha formado parte del equipo El Programa de Onda Luz Sevilla, destacando su trabajo como redactor, reportero y comentarista en las retransmisiones de Semana Santa.

Asimismo, ha codirigido el documental 'Tierra Santa' y 'El Milagro de Lourdes', y retransmite la Semana Santa a nivel nacional en la cadena nacional TRECE. También es administrador de la página 'Rocieros en el mundo', con más de 120.000 seguidores en redes y de contenido mariano y cofrade.

La principal faceta de Álvaro Carmona López es la de pregonero, la cual ha desarrollado en más de 125 ocasiones, con una media de 14 pregones por año.

En Murcia, en este pasado 2020 pronunció el pregón del 25 aniversario de la Hermandad del Rocío de Murcia y la Oración ante el Cristo de la Caridad. Además, ha realizado los pregones del Rocío de las hermandades de Ceuta, Madrid, Hermandad castrense del Rocío de Sevilla, Albaida de Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Lorca, Lucena, Valencia y Moratalaz.

Respecto a su relación con las cofradías, es miembro de las hermandades de San Benito, la Divina Pastora de Santa Marina, la Divina Pastora de Triana, Virgen de Araceli (filial de la cofradía Matriz de Luzena), Dulce Nombre de Bellavista, Asunción de Cantillana; y en Jerez de la Frontera, de Jesús Nazareno.

Actualmente, varios artistas de renombre del mundo de las artes sevillanas y el flamenco se encuentran en proceso de grabación de temas compuestos por Álvaro Carmona.

LUZ Y CONTRASTE EN EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2021

Antonio Navarro Menchón (Alcantarilla, 1973), autor del cartel de la Semana Santa 2021, es un pintor apasionado de la luz y su contraste, los destellos que se esconden tras las sombras, el color... Artista de una técnica muy depurada, sabe encontrar el punto exacto entre la composición, la paleta y la luz.

En los últimos años ha tenido la ocasión de exponer en las principales capitales españolas, y su obra puede verse también en el Palacio Real de Madrid, donde realizó el primer retrato oficial de Su Majestad Felipe VI; así como en el Museo Histórico Militar de la Coruña, la Casa Consistorial de Pozuelo, el Museo de Historia Militar de Ceuta, Casino de Murcia, etc. También ha expuesto en Méjico y Alemania.

Sus obras, impregnadas de atmósfera, sensibilidad, lirismo, belleza y perfección, no están exentas de ironía, de criterio y de mensaje. En este contexto, es artista plástico y domina varios estilos pictóricos -impresionismo, realismo, hiperrealismo figurativo-.

Respecto al impresionismo, él prefiere definir su resultado como 'microimpresionismo', invitando al espectador a mirar su obra de cerca para comprobar que, lo que en apariencia es realismo, en la cercanía se convierte en un sinfín de pinceladas de diversos colores que bailan en armonía diacrónica para conseguir el efecto deseado.

TRAYECTORIA DE EMILIO JOSÉ MARCO GOMÁRIZ

Respecto al autor de la portada y contraportada de la Revista Cabildo 2021, Emilio José Marco Gomáriz (1981) es Licenciado en Bellas Artes por la facultad Alonso Cano de Granada, y tiene un Máster en producción y gestión artística por la Universidad de Murcia. Realizó los estudios de doctorado sobre la pervivencia del género de 'vanitas' en el arte contemporáneo.

Asimismo, es profesor titular de artes plásticas en el IES Arzobispo Lozano de Jumilla desde el año 2006 y colaborador habitual del periódico La Opinión en la sección dedicada al arte 'De dioses y de hombres'. Cabe destacar que es camarero de la Imagen de Jesús Nazareno de los Salzillos de Lorquí.

ACERCA DE CONCEPCIÓN DE LA PEÑA VELASCO

Esta mañana, la revista Cabildo 2021 ha sido presentada por Concepción de la Peña Velasco, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia -sus líneas de investigación se han centrado en la Edad Moderna-. Ha participado en proyectos como el de Hispanofilia y otros de Cooperación Internacional, y ha dirigido el Aula de Debate de la Universidad de Murcia y fue Vicedecana de la Facultad de Letras.

Además, realizó el proyecto museográfico del nuevo Museo de la Catedral de Murcia, y es la primera mujer académica de número en la Real Academia Alfonso X el Sabio -actualmente, subdirectora de la misma-. También pertenece al comité científico de la Fundación de Centro Estudios Históricos e Investigación de la Región de Murcia.