Podemos exigirá que se cumpla la Ley de Libertad Sexual para "evitar sentencias como la de los empresarios pederastas"

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado que exigirá que se cumpla la ley de Libertad Sexual para "evitar sentencias como la de los empresarios pederastas" en Murcia, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Cabe recordar que un total de siete empresarios de la Región de Murcia reconocieron que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad pero pactaron con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos con el fin de evitar la prisión.

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha asegurado que la sentencia de los empresarios es "solo la punta del iceberg" y que no espera "nada" del sistema judicial de la Región, por lo que plantearán "la batalla" en Madrid La Junta de Fiscales de la Región de Murcia se ha reunido este martes para debatir el acuerdo que ha beneficiado a la red de empresarios pederastas que avisaron de menores.

Un acuerdo que Marín ha calificado de "enorme chapuza". "Lamentablemente, las mujeres de esta Región no esperamos nada de estos fiscales", ha aseverado.

A propósito, ha señalado que "no se trata sólo de este acuerdo", sino que "son decenas y la sentencia de la red de empresarios es solo la punta del iceberg". Frente a esto, Podemos planteará "la batalla en Madrid", llevando al Congreso una Proposición No de Ley "para que casos como este no se produzcan nunca más".

Según la portavoz morada, "lo peor de todo es que ya hay medidas para evitar este horror", en referencia a las medidas recogidas en la Ley de Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por Irene Montero y aprobada en 2022.

"Si no se están cumpliendo es simplemente por la falta de voluntad política por parte de este Gobierno y por la reacción del poder judicial a los avances feministas", ha aseverado.

La primera de estas medidas es la "derivación de estos casos de violencias sexuales a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde sirvan jueces, juezas y fiscales especializados en violencia sexual", tal y como ha apuntado.

La segunda medida, ha añadido, consiste en "garantizar la asistencia letrada especializada a las víctimas", algo que también garantiza el artículo 33 de la ley de Garantía de la libertad sexual "y que evidentemente no se ha cumplido en este caso, dando la espalda a las víctimas".

"En resumen, lo único que exigimos es que se cumpla la ley", según Marín. Por último, se ha referido al Gobierno, a los jueces y a la Fiscalía, a los que ha trasladado que "los avances feministas han llegado para quedarse y que no vamos a renunciar a ellos".