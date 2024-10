Podemos vuelve a proponer la creación de una comisión en la Asamblea para investigar el incendio de Atalayas

MURCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha vuelto a proponer la creación de una comisión en la Asamblea Regional para investigar el incendio de las discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas, en Murcia, en el que hace un año perdieron la vida 13 personas, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

En este sentido, Podemos ha recordado que este martes "se cumple un año del incendio que se cobró la vida de 13 personas en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia". "Ese mismo día, el alcalde José Ballesta declaró que las causas de la tragedia se iban a aclarar", y lo iba a hacer "caiga quien caiga, sea público o privado", ha apostillado.

La diputada regional de Podemos ha recordado este martes las palabras del primer edil murciano, "porque, un año después, la realidad es todo lo contrario". "Los responsables políticos de esta tragedia siguen en el Ayuntamiento como si nada", ha apostillado.

Al respecto, Marín ha señalado que "desde aquel fatídico 1 de octubre, Partido Popular, Vox y el Partido Socialista se han dedicado a tirar balones fuera y a taparse unos a otros". Un mes después, en noviembre, crearon una comisión de investigación en el Ayuntamiento, "de la que nunca más se supo y que no ha servido para nada, porque desde el principio era una tapadera".

A la vez, "PP y Vox tumbaron en la Asamblea Regional la comisión de investigación --propuesta por Podemos-- que sí hubiera servido para llegar hasta el fondo del asunto" y hubiera explicado "por qué esas discotecas que eran trampas mortales seguían funcionando, a pesar de que no tenían licencia de actividad casi dos años", tal y como ha añadido Marín.

"Hoy la sociedad en su conjunto y los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia", según Marín, quien ha considerado que "no quieren una placa" y "no quieren un cínico homenaje" sino que "solo reclaman justicia, no venganza; justicia para que algo así nunca más vuelva a suceder y que ninguna familiar pase por lo que ellas están pasando".

Por ello, ha anunciado que Podemos volverá a registrar una solicitud para crear una comisión de investigación en la Asamblea que, a su juicio, es "la única institución que puede obligar a los responsables políticos que llevan un año escondidos a dar la cara".

Marín ha aludido al artículo 502 del Código Penal, que establece que "los que habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia".

La diputada ha dicho contar con la "oposición" del Partido Popular, "pero una vez que no tienen mayoría en la Cámara, el resto de los grupos de la oposición no tienen excusa". Tal y como ha añadido, "hoy mismo Partido Socialista y Vox tienen que aclarar si están con los que quieren aclarar estos hechos caiga quien caiga o con los que solo quieren echar tierra encima".

"No vamos a dejar pasar la mayor tragedia en la historia reciente de la Región de Murcia como si no hubiera pasado nada", según Marín, quien ha recordado que "el 1 de octubre de 2023, 13 personas inocentes murieron en un incendio que nunca tendría que haberse producido, porque esas discotecas no tendrían que estar abiertas".

"Esa es la única verdad, nosotras no olvidamos, queremos justicia y vamos a llegar hasta el final", ha concluido.

Por su parte, el diputado Víctor Egío declaraba que "todo el mundo sabe que si los fallecidos hubieran sido murcianos de toda la vida y no inmigrantes, la investigación de este asunto hubiera sido muy distinta". "Esto también es racismo; racismo político y judicial. Las vidas de los inmigrantes importan", ha concluido.