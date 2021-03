La Policía Local de Cartagena sanciona a 36 personas por saltarse el toque de queda

CARTAGENA (MURCIA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cartagena ha interpuesto este fin de semana un total de 67 sanciones por distintos incumplimientos de las normas sanitarias vigentes para prevenir los contagios por Covid-19, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Saltarse el toque de queda ha motivado la mayor parte de las denuncias, con un total de 36, de las que 28 se han producido en la vía pública y 8 en distintos locales de hostelería, en los que se ha multado tanto a clientes como a los responsables de los establecimientos.

En cuanto al resto de las denuncias, por no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma incorrecta los agentes han sancionado a 19 personas; por celebrar reuniones de más de cuatro no convivientes se han puesto 9 multas; 2 por circular varios no convivientes en vehículos y 1 a un ciudadano que estaba fumando en la barra de un bar.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, ha recordado que "el toque de queda actualmente está fijado a las 22.00 horas y que el uso adecuado de la mascarilla es la mejor forma de protegernos frente al virus".

Los agentes han instalado 33 controles en carreteras del municipio en los que han supervisado 1.244 vehículos.