La Policía Local sanciona a 89 ciudadanos por incumplir las medidas de seguridad contra la Covid 19

CARTAGENA (MURCIA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cartagena ha interpuesto este fin de semana un total de 89 sanciones por diversos incumplimientos de las medidas de seguridad, impuestas por las autoridades sanitarias, para reducir los contagios por coronavirus. La mayor parte de las denuncias, 41, se interpusieron a ciudadanos que excedieron el toque de queda, que limita la movilidad nocturna a las 22.00 horas.

Cabe destacar también que, en la noche del sábado 27 de febrero, los agentes municipales identificaron y denunciaron a 17 personas que se encontraban en una fiesta ilegal que se estaba celebrando en una finca de La Piqueta, situada en el barrio cartagenero de San Félix, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

A pesar de que las autoridades sanitarias flexibilizaron el pasado miércoles la normativa en lo referente al número de personas no convivientes que pueden sentarse juntos en la terraza de un establecimiento de hostelería ampliándolo de 2 a 4, este fin de semana se han producido 9 sanciones por exceder este límite.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, ha recordado que "el hecho de los locales de hostelería estén abiertos no significa que la pandemia haya acabado. Estamos empezando a ver la luz después de una tercera ola terrible, pero los hospitales siguen recibiendo pacientes de Covid 19 y el número de fallecidos sigue siendo alto. Como ciudadanos no debemos bajar la guardia y como garantes de la seguridad no vamos a dejar pasar ninguna actuación irresponsable por parte de nadie".

También se ha sancionado a 13 ciudadanos por no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma inadecuada, 4 denuncias interpuestas por circular no convivientes en el mismo vehículos, 3 por fumar sin mantener la distancia mínima de seguridad y 2 por infringir el confinamiento regional.

Además los agentes han instalado 23 controles en las carreteras del municipio en los que han supervisado 623 vehículos.