Policía Nacional detiene a dos hombres por tentativa de homicidio en Molina de Segura

Archivo - Sucesos.- Detienen a un varón tras sorprenderlo mientras robaba en el centro de mayores de Los Garres, en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir presuntamente con un arma blanca y un objeto contundente a otro varón en Molina de Segura, tras una disputa que habría estado relacionada con la venta de sustancias estupefacientes.

Una llamada, recibida en la sala del Cimacc 091 de la Policía Nacional la madrugada del pasado 21 de octubre, informaba de la presencia de un individuo tendido en el suelo, sangrando en las inmediaciones de la calle García Lorca de la localidad de Molina de Segura, lo que motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes más cercanos.

A su llegada, localizaron un varón en el suelo que presentaba una herida en el pecho y un golpe en la cabeza por donde sangraba, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital por los servicios sanitarios que también acudieron, donde fue atendido.

Las indagaciones realizadas permitieron determinar que los hechos habrían estado originados por una disputa entre dos varones relacionada con la venta de sustancias estupefacientes y que ésta, habría derivado en un ataque con un arma blanca de uno de ellos al otro, que le ocasionó una herida en el pecho.

El agredido, al intentar abandonar el lugar, habría sufrido una segunda agresión por parte de otro hombre que le habría golpeado en la cabeza con algún tipo de objeto contundente que le hizo caer al suelo inconsciente causándole una nueva herida.

La investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido permitió identificar a los autores de las agresiones, los cuales fueron localizados y detenidos pocas horas después como consecuencia del dispositivo búsqueda establecido.

Los responsables contaban con varios antecedentes por detenciones anteriores relacionadas por la comisión de todo tipo de delitos y tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, se determinó su inmediato ingreso en prisión provisional.