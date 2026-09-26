Política Social resalta el apoyo de la Comunidad para avanzar en la igualdad de las personas sordas

Un acto celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas en Torreagüera - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, mostró el apoyo de la Comunidad para avanzar en la igualdad de las personas sordas. "Es un compromiso del Gobierno regional, mejorar su vida diaria, ayudarles a superar barreras y ofrecerles más oportunidades".

Así lo destacó durante un acto celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas. Ruiz, junto con el presidente de la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (Fesormu), Francisco Jesús Pérez, participó en este acto, que comenzó con la lectura de un manifiesto en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas.

A continuación, la consejera visitó la nueva sede social de la Federación en Murcia, que había programado una jornada de puertas abiertas. La consejera destacó la importancia de la labor que desarrollan para promover las lenguas de signos, así como para acceder a todos los servicios en igualdad.

Además, agradeció a la Federación, así como a todas las asociaciones que la integran, su colaboración con la Comunidad para seguir trabajando con un mismo objetivo, "atender a las personas sordas, según sus necesidades y preferencias, para ofrecerles las herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, facilitar su bienestar y su inclusión".

En este sentido, recordó el apoyo que presta la Consejería de Política Social a Fesormu, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) al proyecto de mantenimiento de actividades y servicios dirigidos a personas sordas de la Región, al que ha destinado una financiación de más de 100.000 euros este año.