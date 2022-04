El PP critica al Gobierno central por "no mover un dedo" para regenerar el Mar Menor y solo hacer "anuncios"

CARTAGENA (MURCIA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha criticado al Gobierno nacional por "no mover un dedo" para regenerar el Mar Menor y por limitarse solo a hacer "anuncios" que no han llevado a cabo. El parlamentario ha criticado que al Gobierno de Sánchez por no haber eliminado todavía las "8.500 hectáreas de regadío ilegal que prometió, ni tan siquiera ha colaborado en la retirada de biomasa". "De esos ciento de millones de euros que repiten como un mantra, ¿han invertido alguno?".

Según ha recordado, la comunidad científica alertó de que era "fundamental bajar el nivel del acuífero para recoger el agua antes de que entre al Mar Menor cargada de nitratos, y también rebajar su nivel mediante la extracción y tratamiento del agua". En ese sentido, ha dicho que el Gobierno de López Miras "pidió al Ministerio poder asumir el proyecto Colector Norte, pero ocho meses después ni siquiera han respondido".

Desde el PP se preguntan por qué medida "real ha adoptado el Gobierno de Sánchez, incluso ahora que el acuífero rebosa de agua, qué actuaciones está llevando a cabo para evitar que entre agua por ramblas y del acuífero". Segado ha lamentado que "por el momento solo ha enterrado el Proyecto Vertido Cero, y ni ejecuta el Colector Norte ni deja que lo haga el Gobierno regional, como ofreció el presidente López Miras en agosto".

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo central "todavía no haya eliminado esas 8.500 hectáreas de regadío ilegal que prometió, ni tan siquiera ha colaborado en la retirada de biomasa". "De esos ciento de millones de euros que repiten como un mantra, ¿han invertido alguno?", se ha preguntado.

A su juicio, en este momento hay que "remangarse y trabajar todos juntos, ayuntamientos, Comunidad Autónoma y Gobierno central, en la recuperación del Mar Menor".

Por otro lado, ha citado las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno regional en este sentido. "El Gobierno regional actúa en origen aplicando la Ley de Protección del Mar Menor que aprobamos en la Asamblea Regional". Ha recordado que entre las actuaciones llevadas a cabo destacan "la retirada de biomasa, un total de 10.000 toneladas en cuatro años, para lo que ha invertido más de 5,6 millones de euros y emplea a 90 efectivos de la comunidad autónoma que trabajan en las playas de los municipios ribereños". Asimismo, ha apuntado que se está construyendo un tanque de tormentas de Torre Pacheco, un colector Norte-Sur de San Javier, ha iniciado 16 balsas de biorreactores y se está terminando la tramitación de la construcción de los tanques de Playa Honda.

"El Ejecutivo autonómico también ha enfundado 9 kilómetros de tuberías de saneamiento y revisado y puesto a punto otros 25 kilómetros, ha llevado a cabo 71 actuaciones en depuradoras para su mejora (inversión de 13,6 millones de euros), ha retirado 54 embarcaciones y objetos voluminosos que se encontraban hundidos en el Mar Menor, y ha invertido 6,6 millones de euros en investigación (banco de especies protegidas, banco de filtradores, monitorización y análisis, etc.)", ha dicho.