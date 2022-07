PP: "López Miras es el único que ha puesto soluciones al boicot del Gobierno de Sánchez al Bono Alquiler Joven"

MURCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, ha asegurado que "el presidente Fernando López Miras es el único que ha puesto soluciones al boicot del Gobierno de Sánchez al Bono Alquiler Joven, cuyo Ministerio ha retrasado intencionadamente la puesta en marcha de esta medida en la Región de Murcia".

Guardiola ha contestado de esta forma al secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, quien ha afirmado que si el Ejecutivo regional de Fernando López Miras no ha recibido los fondos del Gobierno de España para el Bono Alquiler Joven "es porque no ha hecho su trabajo y no ha presentado a tiempo la documentación necesaria, como sí han hecho el resto de territorios".

En este sentido, Guardiola ha lamentado la "actitud impropia de un delegado del Gobierno", quien "acorralado, echa balones fuera con insultos impropios del cargo que ostenta mintiendo deliberadamente porque sabe que el Gobierno de España cuenta con toda la documentación desde el pasado 13 de mayo", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

A este respecto, ha incidido en que es "inaudito que Vélez se ponga del lado de su jefe Pedro Sánchez y no del de los jóvenes, al no reconocer que, gracias al adelanto del dinero autonómico, se podrán solicitar las ayudas". "Una medida que el Gobierno de Sánchez anunció a bombo y platillo hace 9 meses al más puro estilo yo invito y tú pagas, al que tanto nos tiene acostumbrados", ha remarcado Guardiola.

Guardiola ha asegurado que el "Gobierno de Sánchez no ha dejado de poner trabas para que en la Región no pudiéramos poner en marcha la medida en detrimento de dar prioridad a otras comunidades autónomas de su mismo partido" y ha pedido a Vélez que "deje de dar bandazos y se centre en trabajar por la Región de Murcia para defender lo que es de justicia para los ciudadanos de esta tierra".