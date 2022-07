Vélez (PSRM): "el Gobierno de López Miras no ha recibido fondos del Bono Alquiler Joven porque no ha hecho su trabajo"

MURCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, ha afirmado que si el Ejecutivo regional de Fernando López Miras no ha recibido los fondos del Gobierno de España para el Bono Alquiler Joven "es porque no ha hecho su trabajo y no ha presentado a tiempo la documentación necesaria, como sí han hecho el resto de territorios".

Vélez ha contestado de esta manera a López Miras, que este miércoles ha anunciado casi 9 millones para adelantar el Bono de Alquiler Joven frente a "unas ayudas que el Gobierno de España prometió y nueve meses después no han llegado, el 'yo invito, tú pagas' al que nos tiene acostumbrados".

En este sentido, Vélez ha lamentado que "la incompetencia del Gobierno del PP también la pagan los jóvenes". "Hay que tener la cara muy dura para culpar a otros de tu propia incapacidad", según Vélez, quien cree que "tenemos la mejor tierra del mundo, pero también tenemos el Gobierno regional más inútil del mundo".