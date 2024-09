PP: "La parálisis del Gobierno socialista ha dejado al sistema de dependencia sin 600 millones de euros"

Emplaza a Sánchez a que tramite la Ley ELA por vía de urgencia para que beneficie, cuanto antes, a quienes padecen esta enfermedad



MURCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular de la Región de Murcia, Antonia López, ha denunciado públicamente este viernes que "la parálisis del Gobierno socialista ha dejado al sistema de dependencia sin 600 millones de euros", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

López ha recordado que el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reconoció, durante una comparecencia en el Senado, que "la decisión de su gobierno de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado ha dejado a los usuarios sin inversiones por esta cantidad", algo que la senadora del PP ha calificado de "preocupante" y que "demuestra el nulo interés de Pedro Sánchez por las políticas sociales".

"Ahora conocemos las consecuencias de la decisión del PSOE de no presentar los Presupuestos por mero cálculo electoral para que no afectara a los comicios en Cataluña. Ahí dijeron que no pasaba nada por prorrogar las cuentas y ahora admiten que eso ha restado 600 millones a la dependencia", ha explicado la dirigente del PPRM.

"Lo que está claro es que los ciudadanos más vulnerables están pagando las malas decisiones del Gobierno de izquierdas y eso es totalmente inadmisible", ha sentenciado.

En la misma línea, ha declarado que "exigimos al Gobierno que aclare cómo va a garantizar la financiación del 50% de los servicios de la Ley de Dependencia tras el pacto alcanzado con ERC para que Cataluña cuente con una independencia fiscal".

Por otra parte, el PP emplaza a Sánchez a que tramite la Ley ELA por la vía de urgencia para que beneficie, cuanto antes, a las personas que padecen esta enfermedad después de que el texto haya sufrido 3 años de retrasos.

"El acuerdo propiciado por el PP pone a los pacientes y sus familias en el centro de las actuaciones y da respuesta a la voz de toda la sociedad, que pedía con insistencia al Gobierno que dejara de retrasar la tramitación de esta ley, que sufrió hasta 14 paralizaciones", ha explicado López.

La senadora del PPRM ha detallado que el PP ha introducido importantes mejoras como "reconocer específicamente en el texto que el Estado financiará toda esta dependencia, así como recoger la capacitación específica de los profesionales que atienden a los pacientes".

Además, el PP ha conseguido que el texto refleje "la supervisión y atención continuada especializada durante 24 horas y el reconocimiento inmediato de la dependencia para los pacientes para que no se repitan casos de personas que han fallecido esperando a que se les reconociera su condición de dependiente", ha concluido Antonia López.