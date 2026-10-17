El PP pide al PSRM que fuerce la dimisión del diputado que "olvidó" declarar una sociedad de casi 1 millón euros

Archivo - Díez de Revenga: "Desde que nos malgobierna Sánchez, los servicios ferroviarios no han hecho más que empeorar" - PP - Archivo

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha exigido hoy al secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "dé la cara de una vez y salga a dar explicaciones por la actuación del diputado Martínez Salmerón, que 'olvidó' declarar ante el Congreso una sociedad de casi un millón de euros".

Díez de Revenga añadió que "los ciudadanos de la Región están hartos de esta hipocresía y falsedad, de que lo que los socialistas quieren venderles como hechos puntuales sea en realidad la rutina de un partido en descomposición", en referencia al hecho de que el ciezano Martínez Salmerón esté relacionado con hasta 138 ejecuciones hipotecarias. "De estas ejecuciones, detrás de las cuáles hay una 'Maricarmen', parece que Salmerón no ha olvidado ninguna".

El senador insistió en que "la máxima del PSOE es decir a los españoles 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago', pero en vivienda se les ha caído la careta". El portavoz emplazó tanto al propio Salmerón como a Lucas a que expliquen su "actuación al frente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando hemos conocido que retrasaron de forma deliberada hasta en 57 ocasiones la tramitación de una ley que favorecía a los afectados por la banca, en otra muestra más de hipocresía".

"Martínez Salmerón debería, por una vez, seguir el ejemplo de Montse Mínguez y dimitir, y de paso también explicar a cuántas sociedades que negocian con fondos buitre y ejecutan desahucios como los de Maricarmen pertenece, incluyendo las que al parecer ha tratado de ocultar en el extranjero", apostilló Díez de Revenga.

"HIPOCRESÍA Y FALSEDAD TRAS LA DEMAGOGIA"

El senador del PP se preguntó si de nuevo "Lucas va a permanecer escondido detrás de excusas pueriles y argumentos que si no atacaran la libertad de prensa, podrían ser de comedia".

Díez de Revenga cargó contra el PSOE, al que acusó de "primero desplegar toda su demagogia, y cuando se da cuenta de que tiene un ministro deshauciador, una portavoz federal saliendo por la puerta de atrás tras aprovechar los grandes negocios inmobiliarios de su pareja, a un diputado socialista desahuciando y olvidándose de declarar sus negocios y patrimonio por supuesta dejadez, tirar de hipocresía y falsedad".

"Esto es lo que aportan los socialistas al problema de la vivienda que ha creado Sánchez", añadió Díez de Revenga, quien recordó que "ya no se trata de hechos puntuales, porque 138 ejecuciones no pueden ser puntuales".