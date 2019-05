PP propone hasta 10.000 euros de ayuda a quienes contraten indefinidamente a mujeres con hijos menores de 4 años

Publicado 14/05/2019 13:01:02 CET

Las Asociaciones de Familias Numerosas de la Región felicitan a López Miras por su programa electoral en la materia, que "suena fenomenal"

MURCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado incentivos para la reincorporación de la mujer al mercado laboral tras la maternidad, concediendo ayudas de hasta 10.000 euros para aquellas entidades o empresas que contraten indefinidamente a mujeres desempleadas con uno o varios hijos menores de cuatro años.

Se trata de una de las medidas contempladas en el programa electoral del PP en la Región anunciadas este martes por López Miras poco antes de mantener una reunión con la Federación de Familias Numerosas de la Región (FANUMUR) que preside Gonzalo Sánchez.

En este sentido, López Miras ha puesto en valor el compromiso del PP con las familias, porque "son el pilar básico de la sociedad y las protagonistas de todas nuestras políticas sectoriales".

"La familia es la institución fundamental de la sociedad y la administración no puede sustituir nunca a las familias, sino que tenemos que darles libertad para que sean las dueñas de su destino", según López Miras, quien apuesta, no obstante, por implementar políticas que no solo "reconozcan socialmente a las familias, sino que las ayuden".

Sobre todo, apuesta por ayudar a las familias que más lo necesiten, como las que tengan menos recursos, las numerosas o las monoparentales, para "conseguir la igualdad de todas ellas y de todos los niños". Por ello, ha anunciado "medidas para avanzar en la conciliación laboral y familiar para que las mujeres no vean frustrada su trayectoria profesional por el simple hecho de ser madres".

El candidato del PP a la presidencia autonómica ha detallado las medidas de apoyo para este colectivo contempladas en el programa electoral, entre las que se encuentran las ayudas de hasta 10.000 euros para las empresas que contraten de forma indefinida a mujeres con uno o más hijos menores de cuatro años.

Asimismo, el Partido Popular también defiende la ampliación a 24 meses de la cuota cero a las autónomas que regresen al mercado laboral tras su baja por maternidad.

López Miras se ha referido "a las familias en plural" porque en su proyecto de Región quiere que "todas se sientan arropadas por el Gobierno, y muy especialmente las numerosas, monoparentales, y aquellas que tengan dificultades".

"Nuestro objetivo es que la Administración ponga al servicio de las mujeres todos los servicios necesarios para que la mujer pueda desarrollar su maternidad sin ningún tipo de problema económico ni social", ha aseverado.

En este sentido, López Miras también se ha referido a la Ley de Protección Integral de la Familia, que persigue que "todas las políticas que se impulsen desde las administraciones públicas tengan una perspectiva de familia y que podamos ayudar a los que más lo necesitan".

Ha recordado que el PP inició esta legislatura la tramitación de esta Ley de Protección integral de la familia, aunque no ha dado tiempo a concluirla por el "proceso administrativo". No obstante, ha subrayado que es una de las reformas "más importantes" impulsadas y, evidentemente, continúa su "compromiso" de sacarla adelante.

Ha destacado que esta Ley busca "situar a la familia como una de las instituciones básicas de la sociedad, que se reconozca como tal, y en buscar ayuda y apoyo a aquellas familias que más lo necesitan, como las numerosas, monoparentales, con víctimas de violencia de género o que tengan a su cargo personas con discapacidad".

Al ser preguntado por las ayudas a la mujer embarazada, ha remarcado que el PP tiene un objetivo "claro" que "impregna" todas sus propuestas y que persigue que la Administración ponga al servicio de las mujeres "todos los recursos necesarios para que puedan desarrollar su maternidad sin ningún tipo de problema económico y social".

"LA MÚSICA DE LO QUE HA DICHO SUENA FENOMENAL"

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Región de Murcia (Fanumur), Gonzalo Sánchez, ha felicitado a López Miras y a su equipo "por su programa electoral en cuanto al contenido que tiene que ver con las familias y las familias numerosas".

"Me gusta escuchar mucho al presidente, porque la música de lo que ha dicho suena fenomenal, la letra está escrita porque es el anteproyecto de Ley de la Familia y faltan las cifras", según Sánchez, quien cree que "tenemos que tener un Gobierno regional con las ideas muy claras y que apueste muy fuerte por la familia".

"Lo ha dicho el presidente y lo ha demostrado; ahora falta que tenga la capacidad financiera suficiente para hacer realidad todas estas promesas que, repito, en música y letra suenan fenomenal", ha ratificado Sánchez.

Ha recordado que hay más de 30.000 familias numerosas con título en la Región y en la Ley de Protección Integral de la Familia en la Región se implementan todo tipo de medidas de conciliación, de vivienda o de igualdad.