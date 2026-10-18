El PP reprocha a Sánchez que "castigue" a la Región de Murcia aprovechando la rotura del Trasvase

El senador del Partido Popular Antonio Luengo - PP

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular, Antonio Luengo, ha culpado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "utilizar de forma torticera la excusa de la rotura del canal del Trasvase Tajo-Segura para negar de nuevo a nuestra Región el agua que nos pertenece por ley".

Luengo ha reprochado en concreto al Ejecutivo central "el excesivo plazo que se ha otorgado de forma unilateral para el arreglo de una avería que, a todas luces y según distintas opiniones de ingenieros, no va a necesitar de cinco meses para su arreglo".

"Sánchez vuelve a castigar a la Región, y esta vez lo hace aprovechando un desgraciado incidente, que estamos investigando si puede deberse a un deficiente mantenimiento de las infraestructuras básicas, algo a lo que el Gobierno del apagón o Adamuz nos tiene por desgracia acostumbrados", añadió el senador del PP.

Luengo añadió que "Sánchez quiere cumplir con su palabra, que no es otra que la de cerrar el trasvase Tajo-Segura, y por eso no declaró de emergencia la avería en el mismo momento en el que se produjo. Por eso no están ya trabajando en su arreglo y por eso el suministro de agua hacia el Levante español va a estar cinco meses, en el mejor de los casos, cortado".

Desde el Partido Popular, afirmó el senador, "no pararemos hasta que consigamos que se concluya la reparación de esta rotura de forma inmediata, se restablezca el suministro de agua y, por supuesto, que los caudales de agua que se nos han concedido por ley, no se pierdan y que se nos envíen lo antes posible".

Luengo recordó la defensa del acueducto por parte del Ejecutivo regional y su implicación en este caso particular, "plasmada en la carta que el consejero de Agricultura, Joaquín Buendía, envió a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que pedía tanto acortar los plazos de reparación como la preservación de los volúmenes ya autorizados".