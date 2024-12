PP y VOX se oponen en la Asamblea a ampliar las instalaciones para inmigrantes del Hospital Naval de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

PP y VOX se han opuesto este jueves en el Pleno de la Asamblea Regional a la ampliación de las instalaciones para inmigrantes del Hospital Naval de Cartagena. Lo han hecho a través de una moción presentada por el PP en la que este grupo solicitaba el rechazo a las obras que el Ministerio de Políticas Migratorias ha llevado a cabo desde el mes de octubre para ampliar en 300 las plazas del centro temporal de acogida.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha detallado que en la Región "ayudamos a los que vienen muy por encima de nuestras posibilidades. Hacemos un esfuerzo muy importante desde los ayuntamientos, desde el Gobierno regional", ha dicho, aunque ha advertido que la Región es "la peor financiada".

Durante la defensa de la iniciativa, el PP ha recordado que el Ministerio de Políticas Migratorias indicó que el centro de acogida de inmigrantes del Hospital Naval de Cartagena "sería temporal" teniendo como fecha tope el 31 de marzo de 2024. "Esta promesa no se ha cumplido y han intentado su ampliación saltándose todos los permisos municipales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha omitido los permisos municipales obligatorios para regularizar la ampliación del Campamento Naval. Esta decisión es una total irresponsabilidad y constituye un peligro para los inmigrantes allí alojados", ha advertido Segado.

Desde VOX, María José Ruiz ha asegurado que su partido "tiende la mano, pero el diálogo debe ser sincero y honesto", aunque ha recordado que el uso que se está dando al Hospital Naval "no es el adecuado". "Debemos censurar la inmigración ilegal masiva y descontrolada", ha pedido recordando que Cartagena "necesita una postura rotunda sobre sí o no a las políticas de inmigración de Pedro Sánchez" y ha pedido también que se solicite al Gobierno nacional la cesión del uso del Hospital Naval al Ayuntamiento de Cartagena para darle un uso como residencia sociosanitaria.

En oposición a esta iniciativa se han posicionado tanto PSOE como Podemos. Ambos han acusado a PP y VOX de fomentar el odio y la xenofobia. La socialista Carmina Fernández les ha advertido que no votarían una iniciativa "que limite la posibilidad de que las personas tengan una vida digna". Mientras que la diputada de Podemos María Marín consideraba de "espectáculo degradante" que PP y VOX "compitan para ver quién despierta mejor los instintos más deleznables del ser humano". "Lo que ustedes querrían es hundir los cayucos en el Mediterráneo antes de que lleguen aquí", les ha reprochado.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una moción de VOX en la que se pedía cancelar las ayudas a ONGs y plataformas que no condenasen el terrorismo islámico. La diputada de VOX Virginia Martínez ha explicado que en España se sigue financiando y colaborando con la UNRWA, "que es cómplice directo del terrorismo que amenaza a Israel y a toda Europa. Una parte importante de esa colaboración con la Agencia la realizan asociaciones, plataformas, ONG's y colectivos españoles que, con la excusa de ofrecer ayuda humanitaria a la población civil de Gaza, en realidad colaboran con los terroristas de Hamás".

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco, por su parte, ha señalado que se plantea desvincular subvenciones de las asociaciones que no condenen grupos terroristas islámicos. "Nos parecería coherente, pero con un matiz fundamental, no podemos pensar que todas las asociaciones son pro terroristas por el simple hecho de no haberlo manifestado. Condicionaríamos solo las subvenciones a quienes lo apoyen", ha planteado.

Desde el PSOE, Toñi Abenza ha criticado a VOX por hacer un "alegato vergonzoso en el que culpabiliza a asociaciones, entidades y colectivos en la Región que hacen un trabajo excepcional montándolos a todos en el mismo saco". Igualmente se ha pronunciado la diputada de Podemos María Marín, que ha presentado una enmienda de totalidad a esta iniciativa, que ha acusado a VOX de "no ser católicos, son ustedes nacionalcatólicos, que es muy diferente. No voy a contribuir a su odio con mucho más odio, no es nuestro estilo".

El Pleno también ha rechazado una moción de Podemos para cumplir con el principio constitucional de la progresividad fiscal y que paguen más los que más tienen. El diputado de Podemos Víctor Egío ha recordado que el presidente regional anunció en el III Fórum sobre liderazgo empresarial la supresión del Impuesto de Patrimonio, lo que supuso que la previsión de ingresos en este apartado fuera de 30,7 millones en 2023, los ingresos por la misma cayeran en 2024 a 9,5 millones.

"La eliminación de este impuesto ha asestado un terrible golpe a las maltrechas arcas públicas regionales. Mientras tanto, los ciudadanos reclaman al Gobierno regional el pago de ayudas, subvenciones y gastos impagados", ha expuesto pidiendo que se restituya el impuesto en los próximos Presupuestos regionales cumpliendo el principio de progresividad fiscal para que el que más tiene sea el que más pague.

Solo se ha posicionado a favor de dicha iniciativa el PSOE que, en palabras de la socialista Carmina Fernández, va en consonancia con una propuesta de resolución que ya presentó este partido en el Debate sobre el Estado de la Región para que se mantuviera el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio.

A esta iniciativa VOX ha presentado una enmienda a la totalidad porque, como ha advertido desde la tribuna el diputado Rubén Martínez, "lo que pretenden es acabar con dos pilares básicos de esta sociedad: la familia y la propiedad privada". Para él, "los ciudadanos de la Región estamos a la cabeza en proporción de renuncias a herencias".

Desde el PP Carlos Albaladejo considera que la izquierda "quiere que haya cada vez menos ricos y lo que queremos desde el PP es que cada vez haya menos pobres". A su juicio, dicha iniciativa refleja "raramente el modelo económico de la izquierda que es adelgazar al ciudadano para engordar las arcas del Estado para tener más comodidad para sus tejemanejes políticos entre comunidades autónomas y que los ciudadanos cada vez dependan más del Estado".

Asimismo, durante la sesión se ha rechazado una moción de VOX en la que se planteaba crear una Comisión Permanente de Legislatura de Administración Local. El diputado de VOX Alberto Garre considera que "se pierde una oportunidad magnífica de atender todas las reivindicaciones que vengan de todos los municipios porque siempre tener un contacto más directo con los municipios será idóneo para ellos y para la Asamblea".

En este sentido, ha coincidido con la diputada del PSOE Virginia Lopo, que también ha requerido con urgencia "la ley de Financiación Local", aunque considera que es necesario un foro en la Asamblea en el que "alcaldes y concejales puedan venir a plantear las necesidades".

La diputada de Podemos María Marín ha criticado la iniciativa de VOX porque la Región "necesita menos comisiones chorra para rellenar el tiempo y más legislar leyes que se cumplan. la Región necesita ya la ley de Financiación Local", ha señalado.

Por parte del PP, Maruja Pelegrín ha advertido que esto "no soluciona ni la financiación ni los problemas locales. Aquí pueden venir en las comisiones existentes los alcaldes. Creemos en la lealtad institucional de las administraciones y en la buena relación entre las tres administraciones y se puede mejorar utilizando las comisiones existentes".

El PSOE ha retirado una moción en la que pedía al Gobierno regional que defina un corredor energético de entrada y salida de las líneas de alta tensión a las subestaciones de Totana y que se soterren estas líneas en las zonas afectadas por viviendas. Según el socialista Alfonso Martínez, el soterramiento de las líneas sería en el radio de 1 kilómetro. "Esto ya no se ha hecho en la mayoría de las comunidades autónomas", ha advertido, aunque ha señalado que esto "no es fácil" y se ha ofrecido a llegar a un acuerdo con el resto de los grupos sobre este asunto.