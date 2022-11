PPRM: "El PSOE perpetrará un nuevo ataque a la Región en los PGE que se votan este jueves en el Congreso"

"Tanto los peores PGE como el delito de sedición lleva nombres y apellidos de diputados de la Región porque están doblegados", critica

MURCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación, Organización y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha lamentado que "va a ser una semana gris para la Región de Murcia porque Sánchez y el PSOE perpetrarán un nuevo ataque a los Presupuestos Generales del Estado aprobando unos PGE que, presumiblemente, se votarán el jueves el en Congreso y son muy perjudiciales para los intereses de nuestra Región".

En esa línea, Segado ha denunciado que "el PSOE será culpable, si no ponen remedio hasta ese día, de que las inversiones estratégicas que necesita la Región de Murcia no se ejecuten tampoco el próximo año", puesto que "no han admitido ni una sola de las 60 enmiendas que presentó el PP", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

"Sánchez ha dicho no al Arco del Noroeste, al tercer carril de la Autovía A-7, al Palacio de Justicia de Cartagena, al AVE, a la bahía de Portmán, al Colector Norte y a la inversión en el Mar Menor, entre otras". "Esta es la razón por la que 7 de cada 10 consideran que las políticas de Pedro Sánchez perjudican a la Región de Murcia", ha apostillado.

Además, el único objetivo de los socialistas "es pactar con quienes quieren romper España, y hacer un Código Penal a medida que permitan que los que ya fueron condenados por ser unos delincuentes y por dar un golpe de Estado a España, puedan volver a hacerlo y que esta vez les salga prácticamente gratis".

"Los peores PGE de la historia de la Región llevarán nombres y apellidos, así como la derogación del delito de sedición", ha lamentado Segado y ha añadido que "estamos hablando de los diputados socialistas de la Región porque están doblegados a los intereses de Pedro Sánchez, en lugar de estar al servicio de los ciudadanos de nuestra Región".

Además, el 'popular' ha asegurado que "el PSOE vuelve a alegrarse de un nuevo mazazo al trasvase Tajo-Segura, cuando debería quedarles claro que cualquier recorte será perjudicial para los intereses de nuestra tierra y para casi 300.000 familias".

Al hilo, ha recordado que "nosotros queremos que el trasvase sea de verdad intocable, que se mejore y que nuestra Región reciba el agua que necesita", por lo que "si el PSOE aplaude, este recorte demuestra su falta de compromiso y su traición a esta tierra".